Trong ngày thiếu vắng Mbappe vì chấn thương, trải qua 90 phút không hề dễ dàng trước Espanyol, nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của Vinicius. Kết quả này giúp “Kền kền trắng” tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

Vinicius có trận đấu thăng hoa - Ảnh: RMCF

Hiệp một chứng kiến nhiều khó khăn dành cho đội chủ sân Bernabeu. Espanyol nhập cuộc đầy quyết tâm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén.

Không ít lần hàng thủ Real Madrid rơi vào thế bị động, và nếu không có sự may mắn cùng những pha cứu thua kịp thời, họ đã có thể bị thủng lưới. Trong suốt 45 phút đầu, các học trò của Carlo Ancelotti gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Real Madrid gia tăng tốc độ và sức ép. Phút 55, Vinicius tạo nên khoảnh khắc thiên tài khi dùng một động tác giả loại bỏ hàng loạt hậu vệ Espanyol trước khi dứt điểm vào góc gần, mở tỷ số trận đấu.

Ngôi sao người Brazil giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barca - Ảnh: RMCF

Chỉ 11 phút sau, ngôi sao người Brazil tiếp tục tỏa sáng. Sau pha phối hợp nhanh với Jude Bellingham, Vinicius tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Hai bàn thua khiến Espanyol sụp đổ hoàn toàn. Dù Real Madrid còn bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội, họ vẫn bảo toàn chiến thắng. 3 điểm có được giúp đội bóng Hoàng gia tiếp tục duy trì hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Ghi bàn: Vinicius (55', 66')

Đội hình xuất phát:

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Gonzalez, Terrats, Sanchez, Exposito, Dolan, Fernandez

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Pinar, Tchouameni, Diaz, Vinicius