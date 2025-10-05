Trận đấu giữa Sevilla và Barcelona diễn ra vô cùng kịch tính với nhiều tình huống VAR can thiệp. Ngay phút 13, Alexis Sanchez mở tỷ số cho Sevilla trên chấm phạt đền.
Đến phút 36, Isaac Romero nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo của Vargas. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Rashford kịp thời ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Barca sau đường chuyền tinh tế của Pedri.
Sang hiệp hai, VAR tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Phút 75, Barca được hưởng phạt đền nhưng Lewandowski lại sút hỏng, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Sai lầm này khiến đội khách phải trả giá đắt.
Phút 90, Carmona tung cú sút chéo góc mắt, nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút bù giờ, Ejuke kiến tạo để Akor Adams ấn định chiến thắng 4-1 cho Sevilla.
Kết quả này khiến Barca lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu La Liga 2025/26 từ tay kỳ phùng địch thủ Real Madrid.
Ghi bàn:
Sevilla: Alexis Sanchez (13' pen), Isaac Romero (37'), Carmona (90'), Akor Adams (90'+7)
Barca: Rashford (45'+7')
Đội hình ra sân
Sevilla (3-4-3): Vlachodimos, Carmona, Marcao, Azpilicueta, Suazo, Agoume, B. Mendy (Gerard Peque 73'), Sow (Nemanja Gudelj 61'), Sanchez, Romero (Akor Adams 61'), Vargas (Adnan Januzaj 73')
Barca (4-2-3-1): Szczesny, Kounde, Araujo (Eric Garcia 46'), Cubarsi, Gerard Martin (Alejandro Balde 46'), Pedri, De Jong (Andreas Christensen 88'), F. Torres (Roony Bardghji 69'), Olmo, Rashford, Lewandowski
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 4-1 dành cho Sevilla trước đội ĐKVĐ Barca.
90'+7
Akor Adams nâng tỷ số lên 4-1 cho Sevilla
Thêm một pha phản công sắc như dao cạo của Sevilla, Ejuke bứt tốc băng lên rồi căng ngang như "dọn cỗ" để Akor Adams dễ dàng đệm bóng tung lưới Barca lần thứ 4.
90'+4
Gerard Peque phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Eric Garcia. Tuy nhiên, trọng tài Alejandro Muniz thay đổi quyết định, chỉ rút thẻ vàng sau khi xem lại màn hình VAR.
90'
Carmona đặt dấu chấm hết cho Barca
Ngay sau khi Roony Bardghji lần thứ hai bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Sevilla phản công sắc nét. Hậu vệ Jose Angel Carmona bứt tốc từ sân nhà rồi tung cú sút chéo góc đánh bại Szczesny lần thứ ba.
87'
Lưới của Barca bị rung lên lần thứ ba sau cú sút của Akor Adams, tuy nhiên đã có lỗi việt vị của cầu thủ Sevilla.
82'
Pha xử lý tinh tế của Lewandowski mở ra cơ hội hết sức ngon ăn cho Roony Bardghji. Tuy nhiên cú dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người bên phía Barca lại vào vị trí của thủ môn Sevilla.
74'
Lewandowski đá hỏng 11m
Vừa vào sân chưa kịp để lại dấu ấn thì Adnan Januzaj - cựu cầu thủ MU đã khiến Sevilla phải chịu quả phạt đền khi kéo ngã Balde trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11m, Robert Lewandowski đã sút bóng đi ra ngoài khung thành chủ nhà.
65'
Chỉ trong vòng một phút, thủ môn Vlachodimos có hai pha cản phá cứu thua cho Sevilla trước những cú dứt điểm của cầu thủ Barca.
58'
Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn, với nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau.
52'
Những phút đầu hiệp hai, Barca tổ chức pressing tầm cao, liên tục gây sức ép để tìm kiếm cơ hội.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía chủ nhà Sevilla.
45'+7
Rashford ghi tuyệt phẩm rút ngắn cách biệt xuống 1-2
Sau pha tranh chấp tốt của Barca, Pedri treo bóng về phía cột xa để Marcus Rashford thực hiện pha bắt vô-lê đẹp mắt tung lưới Sevilla.
45+5'
Sevilla lại có thêm pha phản công sắc nét, tuy nhiên Sanchez lại không đủ tốc độ và sự tinh quái trong nhịp xử lý quyết định trong vòng cấm Barca.
44'
Mãi đến phút 44 Barca mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, song Marcus Rashford không thắng được thủ môn Vlachodimos trong pha đối mặt.
37'
Isaac Romero nhân đôi cách biệt cho Sevilla
Xuất phát từ pha để mất bóng của Jules Kounde từ giữa sân, Sevilla phản công nhanh. Ruben Vargas băng lên đón đường chọc khe của đồng đội rồi căng ngang như "dọn cỗ" để Isaac Romero thoải mái sút tung lưới Szczesny lần thứ hai.
35'
Isaac Romero vẫn quá vô duyên khi đệm bóng đi ra ngoài khung thành Barca trong thế không bị kèm cặp.
28'
Chỉ trong vòng 2 phút, thủ môn Szczesny có liên tiếp hai cứu thua xuất sắc cho Barca trước những cú dứt điểm của Isaac Romero và Lucien Agoume.
25'
Sanchez đột phá làm chao đảo hàng thủ Barca trước khi cơ hội đến với Romero. Quá đáng tiếc cho Sevilla khi cú dứt điểm bằng má ngoài chân trái của cầu thủ mang áo số 7 lại đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành của Szczesny.
22'
Dính bàn thua sớm, Barca tiếp tục thi đấu lúng túng trước sức ép liên tục của Sevilla. Các Cule lại trải qua phen thót tim khi hậu vệ Jose Angel Carmona băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách.
13'
Alexis Sanchez mở tỷ số cho Sevilla
Trọng tài chính cho Sevilla được hưởng quả phạt đền sau khi trực tiếp xem màn hình VAR. Ông Alejandro Muniz xác định Araujo phạm lỗi với Isaac Romero trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, cựu tiền đạo Barca và Man Utd - Alexis Sanchez không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Szczesny, ghi bàn mở tỷ. Tiên đạo người Chile ăn mừng rất nhiệt khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.
6'
Đội chủ sân R. Sanchez Pizjuan đang duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của Barca. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ khách chưa có được pha tổ chức tấn công nào.
2'
Chủ nhà Sevilla nhập cuộc hứng khởi và sớm có pha lên bóng đáng chú ý. May cho Barca khi thủ môn Szczesny bắt bài đường căng ngang từ cánh phải vào.
21h15
Trọng tài chính Alejandro Muniz thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
21h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Barca
Nhận định trước trận
Sevilla bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng cải thiện sau khi chỉ đứng thứ 17 tại La Liga mùa trước – thành tích tệ nhất kể từ 1999/2000. Dù khởi đầu bằng hai thất bại trước Bilbao và Getafe, Los Nervionenses đã kịp vực dậy, giành ba chiến thắng trong năm trận gần nhất, chỉ thua một.
Tuy nhiên, các đối thủ mà Sevilla vượt qua như Girona, Alaves hay Vallecano chưa thật sự mạnh, và thử thách lớn thực sự sẽ đến khi họ chạm trán Barcelona.
Phía Barca, thất bại 1-2 trước PSG tại Champions League đã chấm dứt mạch 8 trận bất bại, nhưng đội bóng của Hansi Flick vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở La Liga.
Đặc biệt, Barca sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, trong đó có các trận thắng đậm 5-1 và 4-1 mùa trước. Tính rộng hơn, Blaugrana chưa thua Sevilla ở La Liga từ tháng 10/2015, và thắng tới 117/201 lần đối đầu trong lịch sử.
Thông tin lực lượng
Sevilla: Vắng Alfon Gonzalez và Tanguy Nianzou do chấn thương.
Barca: Vắng Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia và Raphinha đều không thể ra sân cũng vì lý do chấn thương.
Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
|Bảng xếp hạng
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Real Madrid
|8
|7
|0
|1
|10
|21
|2
|Barcelona
|7
|6
|1
|0
|16
|19
|3
|Villarreal
|8
|5
|1
|2
|6
|16
|4
|Elche
|7
|3
|4
|0
|4
|13
|5
|Athletic Club
|8
|4
|1
|3
|0
|13
|6
|Atletico Madrid
|7
|3
|3
|1
|5
|12
|7
|Real Betis
|7
|3
|3
|1
|4
|12
|8
|Espanyol
|7
|3
|3
|1
|1
|12
|9
|Getafe
|8
|3
|2
|3
|-2
|11
|10
|Sevilla
|7
|3
|1
|3
|1
|10
|11
|Osasuna
|8
|3
|1
|4
|-1
|10
|12
|Levante
|8
|2
|2
|4
|-1
|8
|13
|Alaves
|7
|2
|2
|3
|-1
|8
|14
|Valencia
|8
|2
|2
|4
|-4
|8
|15
|Oviedo
|8
|2
|0
|6
|-10
|6
|16
|Girona
|8
|1
|3
|4
|-12
|6
|17
|Real Sociedad
|7
|1
|2
|4
|-4
|5
|18
|Celta Vigo
|7
|0
|5
|2
|-3
|5
|19
|Rayo Vallecano
|7
|1
|2
|4
|-3
|5
|20
|Mallorca
|8
|1
|2
|5
|-6
|5