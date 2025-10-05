Trận đấu giữa Sevilla và Barcelona diễn ra vô cùng kịch tính với nhiều tình huống VAR can thiệp. Ngay phút 13, Alexis Sanchez mở tỷ số cho Sevilla trên chấm phạt đền.

Đến phút 36, Isaac Romero nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo của Vargas. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Rashford kịp thời ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Barca sau đường chuyền tinh tế của Pedri.

Barca nhận thất bại đầu tiên tại La Liga mùa này - Ảnh: FCB

Sang hiệp hai, VAR tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Phút 75, Barca được hưởng phạt đền nhưng Lewandowski lại sút hỏng, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Sai lầm này khiến đội khách phải trả giá đắt.

Phút 90, Carmona tung cú sút chéo góc mắt, nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút bù giờ, Ejuke kiến tạo để Akor Adams ấn định chiến thắng 4-1 cho Sevilla.

Kết quả này khiến Barca lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu La Liga 2025/26 từ tay kỳ phùng địch thủ Real Madrid.

Ghi bàn:

Sevilla: Alexis Sanchez (13' pen), Isaac Romero (37'), Carmona (90'), Akor Adams (90'+7)

Barca: Rashford (45'+7')

Đội hình ra sân

Sevilla (3-4-3): Vlachodimos, Carmona, Marcao, Azpilicueta, Suazo, Agoume, B. Mendy (Gerard Peque 73'), Sow (Nemanja Gudelj 61'), Sanchez, Romero (Akor Adams 61'), Vargas (Adnan Januzaj 73')

Barca (4-2-3-1): Szczesny, Kounde, Araujo (Eric Garcia 46'), Cubarsi, Gerard Martin (Alejandro Balde 46'), Pedri, De Jong (Andreas Christensen 88'), F. Torres (Roony Bardghji 69'), Olmo, Rashford, Lewandowski