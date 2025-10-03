Theo El Chiringuito, Lamine Yamal bị đau cơ bắp, gần như đi tập tễnh kèm theo vẻ mặt khó chịu, khi rời sân ở trận Barca 1-2 PSG ở Cúp C1 vào rạng sáng qua (2/10). Điều đó khiến Hansi Flick và Barca không khỏi lo lắng.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã đóng vai trò vô cùng quan trọng với cả Barca và tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: FCB

Sao trẻ chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương háng gặp phải lúc lên tuyển Tây Ban Nha vào tháng trước, phải nghỉ 4 trận và đấu PSG là lần đầu tiên Lamine Yamal trở lại đội hình chính của Barca.

Mặc những lo ngại từ đội bóng xứ Catalan, thuyền trưởng La Fuente vẫn điền tên Lamine Yamal vào danh sách tuyển Tây Ban Nha kỳ FIFA Days tháng 10 này, chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2026, gặp Bulgaria và Georgia.

Quyết định của HLV La Fuenta có thể gây thêm mâu thuẫn với Barca, bởi lần trước Hansi Flick đã chỉ trích việc ‘bào sức’ Lamine Yamal ở tuyển Tây Ban Nha, nhất là việc tiêm thuốc giảm đau để cầu thủ này vào sân thi đấu.

Trước mối quan tâm của dư luận, HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha, Fuente một lần nữa đáp lại gắt với Hansi Flick cùng Barca: “Tuyển Tây Ban Nha có 2 trận đấu quan trọng phía trước, chiến đấu cho chiếc vé dự World Cup 2026. Đó là điều quan trọng nhất, mọi thứ khác là thứ yếu.

Danh sách tuyển Tây Ban Nha kỳ FIFA Days tháng 10, với 3 sự vắng mặt đáng chú ý: Morata, Nico Williams và Fabian. Ảnh: Madrid Xtra

Tôi không hề có mâu thuẫn gì với Hansi Flick cả. Ông ấy từng dẫn dắt tuyển Đức và tôi nghĩ ông hẳn có sự đồng cảm với các HLV nắm đội tuyển. Tôi ngạc nhiên khi Hansi Flick lại nói như vậy. Nhưng thôi, ai muốn nói gì thì nói”.

Nhà cầm quân này cũng tuyên bố, không có chuyện ông mạo hiểm sử dụng Lamine Yamal, nếu cầu thủ này không ổn: “Chúng tôi không chấp nhận rủi ro nào cả. Mọi người đến đây đều khỏe mạnh. Và nếu họ thi đấu, thì đó là họ đủ thể lực, còn nếu rời đi là do chúng tôi thấy họ không thể chơi.

Nếu Lamine Yamal chơi cho Barca thì cậu ấy cũng có thể đến đây và ra sân cho tuyển Tây Ban Nha. Đây là điều bình thường.

Tôi thường xuyên trao đổi với Lamine Yamal. Chúng tôi có báo cáo từ các CLB và tôi đều trao đổi với họ lúc hội quân trước khi đánh giá mọi thứ.

Với Lamine Yamal, chúng tôi sẽ theo dõi xem ở trận Barca với Sevilla cuối tuần này thế nào, rồi sẽ quyết định có cần để cậu ấy ở lại CLB hay vẫn lên tuyển Tây Ban Nha”.

Tuyển Tây Ban Nha tiếp Georgia lúc 1h45 ngày 12/10, trước khi gặp Bulgaria 3 ngày sau đó.