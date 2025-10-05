21h15 ngày 5/10, sân Sanchez Pizjuan:

Từ lâu nay, vai trò trung tâm ở Barcelona đã thuộc về Lamine Yamal. Dường như điều đó giờ không còn chỉ giới hạn trên sân cỏ.

Cái tên Yamal được nhắc liên tục, từ Luis de la Fuente đến Hansi Flick, rồi cả Joan Laporta, đôi khi để xoa dịu mối quan hệ giữa Liên đoàn và Barcelona, đôi khi thì không, bất kể là người ta nói về bóng đá, chấn thương hay cái tôi.

Lamine Yamal gặp chấn thương mới và gây nhiều ồn ào. Ảnh: EFE

“Chúng tôi không biết khi nào cậu ấy trở lại... Với chấn thương này thì không dễ đâu, vì đây không phải là chấn thương cơ bắp”, Hansi Flick nói về vấn đề của Yamal.

Số 10 của Barca mắc chứng đau mu – hay tên khoa học pubalgia, tình trạng gây ra cơn đau mãn tính ở vùng háng và xương chậu do căng cơ hoặc tổn thương mô mềm, phổ biến ở các VĐV thực hiện động tác xoắn, đột ngột thay đổi hướng.

Flick nhấn mạnh khi Barca chuẩn bị làm khách của Sevilla ở vòng 8 La Liga 2025/26: “Chúng tôi không biết là 2, 3 hay 4 tuần nữa. Tôi không chắc cậu ấy có kịp cho trận El Clasico (26/10) hay không. Cần phải quản lý khối lượng thi đấu hợp lý”.

Sau mùa hè đầy ồn ào – từ kỳ nghỉ cùng thần tượng Neymar cho đến bữa tiệc sinh nhật rầm rộ – Lamine Yamal bước vào mùa giải mới đúng như cách anh đã kết thúc mùa trước: là “ông chủ nhỏ” trong đội hình của Hansi Flick.

Yamal còn có thêm một phần thưởng: chiếc áo số 10. Trách nhiệm ấy không khiến anh chùn bước, ngược lại, nó dường như tiếp thêm tự tin.

Tuy nhiên, ngay trong đợt tập trung đội tuyển đầu tiên, tín hiệu báo động đã vang lên - trước hết ở Barcelona, rồi lan sang mối quan hệ giữa CLB và Liên đoàn.

Trước khi lên đường dự loạt trận FIFA tháng 9, Barca bị Rayo Vallecano cầm hòa ở La Liga. “Cái tôi giết chết thành công”, Flick nói thẳng.

Không Yamal, Rashford có cơ hội tiếp tục thể hiện mình. Ảnh: EFE

“Tôi không nghĩ điều đó liên quan đến ai hay điều gì cả; đơn giản là hôm đó chúng tôi không chơi đúng phong độ”, Lamine đáp lại, khi đã khoác lên mình trang phục đội tuyển Tây Ban Nha.

Hôm thứ Năm, bác sĩ Liên đoàn nói chuyện với đồng nghiệp Barca. Chỉ có “mệt mỏi” được nhắc đến, không ai đề cập chấn thương. Đó là lý do Luis de la Fuente triệu tập anh.

Sau 3 giờ đồng hồ, Barca thông báo Yamal chấn thương. Kết quả, Liên đoàn phải chấp nhận loại cầu thủ 18 tuổi và làm tăng thêm những tranh cãi.

Barca phải tránh những ồn ào Yamal để tập trung vào Sevilla. Ở xứ Andalucia, sẽ là cơ hội để Marcus Rashford tiếp tục tỏa sáng.

Lực lượng:

Sevilla: Alfonso Gonzalez, Jordan, Nianzou chấn thương.

Barca: Joan Garcia, Yamal, Gavi, Fermin Lopez, Raphinha, Ter Stegen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Sevilla (3-4-3): Vlachodimos; Cardoso, Marcao, Azpilicueta; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Romero, Vargas.

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Pau Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Ferran Torres, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Barca thắng 2-1.