Tờ Mundo cho hay, Marcus Rashford gia nhập theo dạng cho mượn từ MU, đang đặt mục tiêu rất cao với Barca: góp công vào 30-40 bàn thắng cho đội mùa này.

Rashford đang tìm được niềm vui chơi bóng trở lại khi rời MU đến Barca theo dạng cho mượn 1 mùa. Ảnh: FCB

Thông tin cung cấp thêm, Rashford ngày một tự tin hơn, cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng thực hiện được điều đó và thực tế đang cho thấy qua những con số thống kê.

Tính đến nay, trong số 24 bàn mà Barca ghi được ở La Liga và Champions League, Rashford đóng góp 29%, với 5 kiến tạo và 2 pha lập công.

Thành tích của tiền đạo thuộc quân số MU, được so với Farran Torres, người có 5 bàn và 1 kiến tạo nhưng Rashford gây ấn tượng hơn bởi những tác động đến Barca.

Tiền đạo này dù mới chỉ đạt 15% mục tiêu nhưng tạo nên sự khác biệt với mỗi pha bóng, khi tầm ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở việc ghi bàn mà Rashford mang lại sự linh động, chiều sâu đội hình Barca và khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương từ 2 cánh.

Hansi Flick đặt niềm tin Rashford sẽ là giải pháp tuyệt vời cho Barca. Ảnh: Fabrizio Romano

Năm pha kiến tạo của Rashford cho thấy tiền đạo này bắt nhịp rất nhanh với đồng đội và hiểu rõ lối chơi của Barca. Ở tiền đạo người Anh có cả tốc độ lẫn tầm nhìn và Chủ tịch Joan Laporta cùng HLV Hansi Flick tin rằng, có Rashford trong đội hình Barca là một lợi thế.

Theo Mundo, người đứng đầu Barca đã không khỏi ngạc nhiên với khao khát và tham vọng cao (tham gia góp công 30-40 bàn thắng cho đội) của Rashford. Họ hiểu rằng để hòa nhập vào một Barca nhiều ngôi sao là không hề dễ dàng nhưng anh cho thấy đã sẵn sàng.

Sự quyết tâm của Rashford được thể hiện rõ trên sân tập và khi được Hansi Flick tin tưởng cho vào sân. Đó là vì ngôi sao 27 tuổi nhắm đến mục tiêu xa hơn: không phải rơi cảnh trở lại MU, thay vào đó được Barca mua đứt vào cuối mùa.