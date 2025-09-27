Trận đấu trên sân Vinh chiều 27/9 chứng kiến một cuộc rượt đuổi kịch tính giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Công an TP.HCM (CA TP.HCM).

Đội bóng xứ Nghệ khởi đầu như mơ, nhưng chung cuộc lại phải nhìn đối thủ ngược dòng thắng 3-2, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng LPBank V-League 2025/26.

SLNA dẫn trước 2 bàn từ sớm. Ảnh: Xuân Thủy

Khán giả sân Vinh như vỡ òa sau 21 phút đầu tiên. Phút 15, trong tình huống phối hợp trung lộ đẹp mắt, Ngô Văn Lương bất ngờ tung cú sút xa đưa bóng đi thẳng vào góc cao khiến thủ môn Patrik Lê Giang bị đánh bại.

Chỉ 6 phút sau, đến lượt Michael Olaha tỏa sáng, nâng cách biệt lên 2-0. Hàng thủ đội khách thiếu tập trung dẫn đến tình huống lộn xộn, để tiền đạo chủ nhà thoải mái dứt điểm cận thành.

Tưởng như lợi thế 2 bàn sẽ giúp đội chủ nhà dễ đá, nhưng CA TP.HCM vùng lên mạnh mẽ và khiến các cầu thủ áo vàng lộ ra nhiều lỗ hổng.

Tiến Linh khởi đầu cho màn ngược dòng của CA TP.HCM. Ảnh: Xuân Thủy

CA TP.HCM kịp tìm bàn rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ. Phút 45, từ quả tạt bên cánh phải, Quả bóng vàng Nguyễn Tiến Linh có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc.

Bàn thắng của Tiến Linh trở thành bước ngoặt, giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thoải mái hơn khi bước vào giờ nghỉ. Sau đó, những khía cạnh tâm lý trong phòng thay đồ tạo thêm hiệu ứng trên sân cỏ.

Sự điều chỉnh của HLV Lê Huỳnh Đức ngay lập tức phát huy hiệu quả: trong pha phạt góc, thủ môn Văn Bình ra vào thiếu hợp lý, để cầu thủ vào thay người Makrillos Peter dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2.

Tinh thần của đội khách được nâng lên rõ rệt. Khi SLNA đang nỗ lực lấy lại thế trận, bàn thắng thứ 3 đến với các cầu thủ CA TP. HCM.

Đội khách liên tiếp bùng nổ trong nửa đầu hiệp 2. Ảnh: Xuân Thủy

Phút 64, hậu vệ SLNA bật cao đánh đầu phá bóng đến đúng vị trí Nguyễn Thái Quốc Cường. Anh khống chế rồi tung cú sút xa đưa bóng đi chìm vào góc thấp, không cho Văn Bình cơ hội nào để cản phá.

Những nỗ lực muộn màng của SLNA không thể xoay chuyển cục diện. Phía bên kia, CA TP.HCM phòng ngự tập trung để bảo vệ thành quả.

Với chiến thắng này, CA TP.HCM tạm vươn lên ngôi đầu V-League 2025/26. Tuy vậy, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức đá hơn các đối thủ 2 trận, và Ninh Bình sẽ lấy lại vị trí số 1 nếu có điểm trên sân Hải Phòng vào chiều 28/9.