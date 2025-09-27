Hai trận lượt đi và về giữa tuyển Việt Nam vs Nepal có 2 mức giá vé 200 nghìn đồng - 400 nghìn đồng, được VFF bán qua kênh trực tuyến. Theo đó, đợt 1 từ 9h00 ngày 29/9 đến 23h59 ngày 5/10; đợt 2 từ 00h00 ngày 6/10 đến 23h59 ngày 7/10.

Trận lượt đi diễn ra vào lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu (TP.HCM), trong khi trận lượt về lăn bóng lúc 19h30 ngày 14/10 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

Tuyển Việt Nam gặp Nepal 2 trận trên sân nhà. Ảnh: S.N

Theo dự kiến ngay sau vòng 5 LPBank V-League 2025/25, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ. Tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 4/10, có 5 ngày chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Nepal.

So với đợt tập trung tháng 9, lực lượng đội tuyển khả năng có nhiều thay đổi, khi HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho các cầu thủ U23, cầu thủ Việt kiều...

Sau hai lượt trận tại bảng F, tuyển Việt Nam đang có 1 trận thắng và 1 trận thua, tạm xếp nhì bảng. Hai trận đấu liên tiếp với Nepal có ý nghĩa quan trọng với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trong việc duy trì hi vọng cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Liên quan tới việc FIFA ra án phạt rất nặng với LĐBĐ Malaysia (FAM) khi 7 cầu thủ nhập tịch của ĐTQG nước này liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu, HLV Kim Sang Sik đã nắm được thông tin. Tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 trước Malaysia (thua 0-4), mang tới nhiều hi vọng đi tiếp ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.