Hà Nội FC đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải V-League 2025/26, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Yusuke Adachi.
Trên sân Hàng Đẫy, hiệp 1 thuộc về Thanh Hóa với bàn thắng ngay từ phút thứ 2 của Rimario.
Hà Nội thi đấu bế tắc, nên Văn Quyết phải rời sân sau giờ nghỉ. Sự bùng nổ của những ngoại binh trong thời gian đầu hiệp 2 giúp đội chủ nhà giành 3 điểm nhọc nhằn.
Ghi bàn:
Hà Nội: Daniel Passira 48', Luiz Fernando 58'.
Thanh Hóa: Rimario 2'.
Đội hình xuất phát:
Hà Nội: Văn Hoàng; Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Nam, Công Nhật, Hùng Dũng, Maranhao, Hai Long, Luiz Fernando, Văn Quyết, Daniel Passira.
Thanh Hóa: Y Eli Nie; Minh Đoàn, Đình Huyên, Mboji, Văn Lợi, Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Rimario, Nguyên Hoàng, Abdurakhmanov.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Thanh Hóa:
90'+5
Hết giờ! Hà Nội 2-1 Thanh Hóa!
Bùng nổ hiệp 2, khi Văn Quyết phải rời sân, Hà Nội ngược dòng thắng Thanh Hóa 2-1.
90'+2
Xuân Mạnh bật cao đánh đầu, bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Y Eli Nie.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
83'
Không giống như hiệp 1, Thanh Hóa đang thi đấu bế tắc và không thể lên bóng.
78'
Duy Mạnh vừa có pha đẩy sau rất thô.
70'
Không vào! Thanh Hóa rót bóng sâu vào vòng cấm, hàng thủ Hà Nội thi đấu lúng túng, Ngọc Mỹ không bị kèm nắn nót sửa má trong chân phải về góc xa đi chệch cột dọc.
65'
Hà Nội đẩy đội hình lên cao, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Thanh Hóa. Đội khách hoàn toàn co cụm.
58'
Bàn thắng! Hà Nội gỡ hòa 2-1! Luiz Fernando! Xuân Mạnh thoát xuống sát biên ngang bên cánh phải, căng ngang gây nguy hiểm, hai cầu thủ chủ nhà chạm bóng rồi Luiz Fernando dứt điểm thành bàn.
53'
Sau khi có bàn gỡ, Hà Nội thi đấu thoải mái hơn, đẩy đội hình lên cao chủ động tấn công.
48'
Bàn thắng! Hà Nội gỡ hòa 1-1! Daniel Passira! Hai Long tung cú sút xa rất căng, thủ môn Y Eli Nie vất vả cản phá, Passira băng xuống đá bồi thẳng vào góc cao.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Hà Nội thay đổi nhân sự, Văn Tùng thay Văn Quyết.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Hà Nội 0-1 Thanh Hóa!
Thanh Hóa ghi bàn đầu tiên trên sân khách ở V-League 2025/26, tạm dẫn trước Hà Nội.
45'+1
Hai Long có pha xử lý rất hay trước vòng cấm, nhưng cú sút chân trái của anh từ ngoài vòng cấm đi không chính xác.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ!
42'
Không vào! Luiz Fernando nhả bóng vừa tầm, Hùng Dũng từ tuyến sau băng lên dứt điểm trước vòng cấm đi quá cao so với khung thành.
39'
Cơ hội! Maranhao căng ngang từ phía trái, Daniel Passira ập vào dứt điểm góc hẹp đi không chính xác.
33'
VAR vào cuộc, xác định không có lỗi của Công Nhật.
32'
Văn Thuận ngã trong vòng cấm chủ nhà trong pha tranh chấp với Công Nhật, nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
28'
Thanh Hóa thi đấu rất tự tin, dồn ép đội chủ nhà co cụm xuống dưới.
24'
Công Nhật đưa bóng vào nhưng thủ môn Thanh Hóa dễ bắt bài.
19'
Thanh Hóa đang thi đấu rất tự tin, pressing nhanh. Hà Nội thiếu chính xác trong các pha chuyền bóng.
16'
Daniel Passira bất ngờ tung cú sút từ rất xa, nhưng bóng đi thẳng vào tay thủ môn Y Eli Nie.
14'
Cơ hội! Nguyên Hoàng xâm nhập vòng cấm Hà Nội, tung cú sút chân phải chéo góc đi chệch cột dọc.
10'
Văn Thuận rót bóng vào vòng cấm, Rimario rướn người khống chế không tốt, Văn Hoàng kịp ôm bóng.
4'
Hà Nội đáp trả nhưng pha dứt điểm chệch cột dọc.
2'
Bàn thắng! Thanh Hóa dẫn 1-0! Rimario Allando Gordon! Đội khách tấn công ngay khi nhập cuộc, Duy Mạnh cản phá trở thành pha kiến tạo cho Rimario vô lê trước vòng cấm thành bàn.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
Thống kê
Thanh Hóa chưa ghi bàn thắng nào trên sân khách ở V-League mùa này, thua Phù Đổng Ninh Bình 0-4, thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1. Đây là cơ hội để Hà Nội giành chiến thắng.
Trong lần gặp nhau gần nhất tại Hàng Đẫy, Văn Quyết và các đồng đội thắng 3-1.