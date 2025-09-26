Hà Nội FC đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải V-League 2025/26, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Yusuke Adachi.

Trên sân Hàng Đẫy, hiệp 1 thuộc về Thanh Hóa với bàn thắng ngay từ phút thứ 2 của Rimario.

Hà Nội thi đấu bế tắc, nên Văn Quyết phải rời sân sau giờ nghỉ. Sự bùng nổ của những ngoại binh trong thời gian đầu hiệp 2 giúp đội chủ nhà giành 3 điểm nhọc nhằn.

Ghi bàn:

Hà Nội: Daniel Passira 48', Luiz Fernando 58'.

Thanh Hóa: Rimario 2'.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội: Văn Hoàng; Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Nam, Công Nhật, Hùng Dũng, Maranhao, Hai Long, Luiz Fernando, Văn Quyết, Daniel Passira.

Thanh Hóa: Y Eli Nie; Minh Đoàn, Đình Huyên, Mboji, Văn Lợi, Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Rimario, Nguyên Hoàng, Abdurakhmanov.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Thanh Hóa: