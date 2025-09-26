Theo dự kiến, sau khi vòng 5 LPBank V-League 2025/26 khép lại, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam. So với đợt hội quân vào tháng 9, lần này thành phần lực lượng đội tuyển có nhiều thay đổi, với sự góp mặt của các cầu thủ lứa U23.

Một trong những lý do khiến HLV Kim Sang Sik trẻ hóa đội hình tuyển Việt Nam là bởi các cựu binh không đạt phong độ tốt ở V-League, hoặc đang chấn thương.

Danh sách "thương binh" gồm Xuân Son, Vỹ Hào, Văn Toàn, Hồ Tấn Tài, Văn Thanh... Ngoài ra, một số trụ cột như Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Quang Hải... cũng để ngỏ khả năng lên tuyển Việt Nam vì vấn đề sức khỏe.

Tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó, nhiều cựu binh như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Nguyễn Filip... không có phong độ tốt, nhiều khả năng vắng mặt ở đợt tập trung lần này.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik không quá lo lắng khi hàng loạt cầu thủ chấn thương cũng như xuống phong độ. Chiến lược gia người Hàn Quốc có trong tay đủ lực lượng để chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal sắp tới.

Thực tế, hai trận đấu với Nepal không quá áp lực với tuyển Việt Nam bởi đối thủ có chất lượng chuyên môn trung bình, nếu không muốn nói là yếu. Đó là chưa kể cả hai trận sắp tới đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đều được thi đấu trên sân nhà (sân Bình Dương ngày 9/10, sân Thống Nhất ngày 14/10).

Nếu không có gì thay đổi, HLV Kim Sang Sik triệu tập nhiều cầu thủ U23 như thủ thành Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Lê Viktor, Ngọc Mỹ... Đây là những cầu thủ cùng ông Kim bảo vệ ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và vừa lấy vé dự VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng.

HLV Kim Sang Sik dần trẻ hóa lực lượng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Ngoài dàn cầu thủ U23 có sự tiến bộ nhanh, HLV Kim Sang Sik tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Cao Quang Vinh nhằm có sự ổn định ở vị trí hành lang trái, cũng những trụ cột không thể thiếu như Hoàng Đức, Hai Long, Tiến Linh, Tuấn Hải...

Tuyển Việt Nam có thể được làm mới với với một nửa đội hình, nhưng vẫn đảm bảo được sự ăn ý, gắn kết, khả năng vận hành lối chơi, bởi hầu hết các cầu thủ đều đều quen với triết lý của HLV Kim Sang Sik khi khoác áo U23 và ĐTQG.

Nhìn rộng hơn, sự lựa chọn nhân sự lần này của HLV Kim Sang Sik cũng là hướng tới chiến dịch SEA Games 33 với mục tiêu HCV. Với những trận "dễ thở" gặp Nepal hay Lào, là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, học hỏi, hoàn thiện kỹ năng.