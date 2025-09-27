Bài toán cũ cần lời giải

Nhìn lướt qua kết quả, hàng công của tuyển Việt Nam có vẻ như đang vận hành rất ổn khi 3 trận đấu giao hữu gần đây, cũng như tại vòng loại Asian Cup 2026 ghi được 7 bàn thắng.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, những con số ấy lại phơi bày một vấn đề cũ nhưng chưa bao giờ được giải quyết triệt để ở tuyển Việt Nam không chỉ dưới thời ông Kim Sang Sik mà kéo dài khá lâu: hàng công kém hiệu quả.

Hàng công tuyển Việt Nam đang không có hiệu suất ghi bàn quá cao

Cụ thể, trong 7 bàn thắng ở 3 trận đấu gần nhất có tới 5 pha lập công được ghi vào lưới tuyển Lào, đáng chú ý hơn tuyển Việt Nam tung ra 23 pha dứt điểm, hưởng 12 quả phạt góc… cho thấy các chân sút của ông Kim Sang Sik bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Việc các chân sút phung phí cơ hội đã tác động xấu đến hiệu quả của tuyển Việt Nam. Bằng chứng là trận lượt đi tại Bukit Jalil, tuyển Việt Nam bị Malaysia quật ngã 4-0, trong đó một nguyên nhân là sự bế tắc ở hàng công.

Nhưng sẽ không phải là đợi Xuân Son

Sau án phạt của FIFA đối với Malaysia, tuyển Việt Nam như được "tái sinh" (khả năng cao AFC xử cho tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-0) và trận tái đấu với đối thủ này vào tháng 3 năm sau, ngoài việc Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch, đội bóng áo đỏ cũng có thêm nhiều thuận lợi. Đơn giản vì lúc ấy, HLV Kim Sang Sik khả năng đón nhận sự trở lại của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son sau khi bình phục chấn thương.

Ngoài ra, nếu thuận lợi cũng sẽ có thêm một vài gương mặt nhập tịch chất lượng khác để giúp hàng công của tuyển Viiệt Nam hứa hẹn được nâng cấp đáng kể.

Để đây là bài toán cần ông Kim Sang Sik phải giải sớm, thay vì trông vào sự trở lại của Xuân Son

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm và vô cùng rủi ro nếu HLV Kim Sang Sik và BHL chỉ ngồi yên và trông chờ vào sự trở lại của Xuân Son như một vị cứu tinh cho bài toán hàng công. Bởi lẽ chẳng ai dám khẳng định chân sút nhập tịch gốc Brazil chắc chắn lấy lại phong độ vốn có.

Vấn đề hàng công tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở việc thiếu một cá nhân, mà còn ở tính hệ thống, sự ăn ý của các vệ tinh và quan trọng nhất là sự lạnh lùng trước khung thành - điều chẳng phải lúc này mới thấy ở các chân sút nội.

Vậy nên, để giải quyết triệt để bài toán hiệu quả cho tuyến trên, HLV Kim Sang Sik cần phải hành động và bắt đầu từ hai trận đấu tới đây với Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup.

Cần có những thử nghiệm về nhân sự, những mảng miếng phối hợp mới và đặc biệt là những bài tập dứt điểm chuyên sâu để cải thiện sự sắc bén cho các tiền đạo hiện có.

Chiếc vé dự Asian Cup lúc này bỗng nhiên trở nên sáng cửa hơn từ án phạt của FIFA đối với Malaysia. Nhưng với tuyển Việt Nam, giải quyết những vấn đề nan giải cần được quyết định ngày bởi những gì mà ông Kim Sang Sik làm trong hiện tại, chứ không phải trông chờ vào những hy vọng ở tương lai.

Nói rõ hơn, HLV Kim Sang Sik cần chủ động tìm ra lời giải với những con người đang có trong tay mới là con đường đúng đắn nhất, thay vì trông chờ vào Xuân Son.