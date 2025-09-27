HAGL đến sân PVF với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở V-League. Tuy nhiên, đội bóng Phố Núi tiếp tục gây thất vọng về mặt kết quả.

Sau 90 phút, HAGL chia điểm chủ nhà VPF-CAND và tiếp tục duy trì thành tích buồn: đội duy nhất chưa biết ghi bàn tại V-League 2025/26.

HAGL vẫn chưa biết ghi bàn. Ảnh: H.X

Mặc dù vậy, với kết quả hòa 0-0, HAGL có 2 điểm và vươn lên vị trí thứ 13, đẩy Thanh Hóa xuống cuối bảng nhờ hơn về hiệu số.

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Minh Long; Hiểu Minh, Bảo Long, Đức Anh, Marco Antonio, Viết Trường, Công Đến, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mpande, Amarildo.

HAGL: Trung Kiên; Quang Kiệt, Jairo Filho, Văn Triệu, Du Học, Thanh Nhân, Đình Lâm, Marciel, Vĩnh Nguyên, Ryan Ha, Minh Tâm.

