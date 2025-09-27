HAGL đến sân PVF với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở V-League. Tuy nhiên, đội bóng Phố Núi tiếp tục gây thất vọng về mặt kết quả.
Sau 90 phút, HAGL chia điểm chủ nhà VPF-CAND và tiếp tục duy trì thành tích buồn: đội duy nhất chưa biết ghi bàn tại V-League 2025/26.
Mặc dù vậy, với kết quả hòa 0-0, HAGL có 2 điểm và vươn lên vị trí thứ 13, đẩy Thanh Hóa xuống cuối bảng nhờ hơn về hiệu số.
Đội hình xuất phát:
PVF-CAND: Minh Long; Hiểu Minh, Bảo Long, Đức Anh, Marco Antonio, Viết Trường, Công Đến, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mpande, Amarildo.
HAGL: Trung Kiên; Quang Kiệt, Jairo Filho, Văn Triệu, Du Học, Thanh Nhân, Đình Lâm, Marciel, Vĩnh Nguyên, Ryan Ha, Minh Tâm.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa PVF-CAND vs HAGL:
SVĐ Bình Dương
Becamex TP.HCM 1-2 Đà Nẵng! Pha lập công thứ 2 trong trận của Milan Makaric, ở phút 90'+2, giúp đội khách dẫn trước.
Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
90'+5
Hết giờ! PVF-CAND 0-0 HAGL!
Hiệp 2 cân bằng hơn so với 45 phút đầu, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. HAGL vẫn không tìm được mành lưới đối phương trong mùa giải V-League 2025/26.
90'+3
Không vào! Đội chủ nhà dàn xếp đá phạt, Thanh Nhàn chọn điểm rơi đánh đầu cận thành, nhưng Trần Trung Kiên phản xạ xuất sắc cứu thua.
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
SVĐ Bình Dương
Becamex TP.HCM đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận.
84'
HAGL muốn đẩy nhanh tốc độ trong những phút cuối. Đội quân của Bầu Đức đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên và chiến thắng đầu tiên để thoát khỏi vị trí cuối bảng.
80'
Amarildo băng xuống đối mặt Trung Kiên nhưng không thắng được thủ môn HAGL. Dù vậy, đây là tình huống việt vị.
75'
Trong hiệp 2, PVF-CAND giữ bóng nhiều hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong trận là 51%-49% nghiêng về chủ nhà.
72'
Trận đấu đi dần vào những phút cuối nhưng không có sự đột biến trong lối chơi. HAGL vẫn chưa biết ghi bàn ở V-League từ đầu mùa.
Sân Vinh
SLNA 2-3 CA TP. HCM! Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên dẫn trước. Bàn thắng được ghi bởi Nguyễn Thái Quốc Cường ở phút 64.
64'
Nguy hiểm! PVF-CAND tấn công rất hay, Thanh Nhàn thoát xuống sát biên ngang rồi tạt vào trong, Samson đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
61'
Trận đấu diễn ra sôi động, nhưng cả hai đội đều tấn công bế tắc. Chưa có cơ hội nào thực sự rõ rệt.
Sân Vinh
SLNA 2-2 CA TP. HCM! Đội khách có bàn gỡ hòa, nhờ công Peter Makrillos ở phút 55.
55'
Nguy hiểm! Mpande thi đấu mất tập trung trước vòng cấm, Minh Tâm nhanh chân tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng Minh Long đổ người bắt gọn bóng.
52'
Đội chủ nhà thi đấu chủ động hơn sau giờ nghỉ, nhờ những điều chỉnh của HLV Thạch Bảo Khanh.
49'
Hoàng Vũ Samsom, người vào sân đầu hiệp 2, băng lên dứt điểm ở rìa vòng cấm đội khách bị Jairo Filho lao người cản phá. Cả hai bị đau sau tình huống va chạm.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Sân Vinh
SLNA 2-1 CA TP. HCM! Đội trưởng Tiến Linh rút ngắn tỷ số cho đội khách ở phút chính thức cuối cùng của hiệp 1.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! PVF-CAND 0-0 HAGL!
Đội khách lấn lướt trong những phút đầu, nhưng thế trận sau đó cân bằng hơn và chưa có ai ghi được bàn thắng.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
43'
Xuân Bắc hãm ngực rồi xoay người sút chân trái trước vòng cấm, bóng đi chệch khung thành HAGL.
40'
Trận đấu trở nên cân bằng hơn, dù HAGL vẫn nhỉnh đôi chút về cầm bóng với tỷ lệ 52%. PVF-CAND có những pha bóng rõ nét hơn rất nhiều.
32'
Mpande thoát xuống sát biên ngang chếch bên trái và thực hiện pha căng ngang, nhưng không có cầu thủ nào của PVF-CAND kịp dứt điểm.
30'
Cơ hội! Pha phối hợp tốt nhất từ đầu trận của PVF-CAND, nhưng cú sút cuối cùng của đội trưởng Huỳnh Công Đến quá nhẹ, đưa bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Trung Kiên.
27'
Từ pha đá phạt bên cánh trái, Marciel đánh đầu đi không chính xác. HAGL đang dứt điểm nhiều hơn.
SVĐ Bình Dương
Becamex TP.HCM 1-1 Đà Nẵng! Đội khách gỡ hòa với bàn thắng ở phút 26. Milan Makaric là người ghi bàn.
23'
Không vào! Vẫn là pha tấn công bên cánh trái, Võ Đình Lâm xoay người sút chân phải từ xa, bóng đi cong về góc cao nhưng Minh Long phản xạ xuất sắc cứu thua.
Sân Vinh
SLNA 2-0 CA TP. HCM! Đội chủ nhà bất ngờ nhân đôi cách biệt, với bàn thắng ở phút 21 của Olaha.
18'
Marco Antonio sút phạt thẳng về hướng khung thành HAGL từ khoảng cách rất xa, nhưng bóng đi không chính xác.
Sân Vinh
SLNA 1-0 CA TP. HCM! Đội chủ nhà có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng. Ngô Văn Lương lập công ở phút 15.
15'
HLV Thạch Bảo Khanh liên tục phải ra sát đường biên chỉ đạo, khi PVF-CAND không thể triển khai bóng lên trên.
13'
Thủ môn Minh Long của PVF-CAND bị đau trong một pha va chạm, cần chăm sóc y tế.
12'
HAGL đang đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao, pressing tranh cướp bóng ngay phần sân đội chủ nhà. Vừa có pha treo bóng từ cánh trái, nhưng Marciel và Ryan Ha đều không thể dứt điểm.
9'
Marciel tung cú sút xa rất căng, bóng đi chệch cột dọc PVF-CAND.
SVĐ Bình Dương
Becamex TP.HCM 1-0 Đà Nẵng! Trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Becamex TP. Hồ Chí Minh sớm có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đà Nẵng.
Ugochukwu Oduenyi là người lập công ở phút thứ 4.
3'
HAGL thực hiện pha đá phạt treo bóng vào vòng cấm chủ nhà, nhưng không một ai có thể dứt điểm.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
Thống kê:
HAGL là đội duy nhất vẫn chưa biết ghi bàn trong số 14 CLB tham dự V-League 2025/26. Ngoài ra, các cầu thủ của Bầu Đức nhận 8 thẻ vàng trong 3 trận đã đấu.