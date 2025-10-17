do hoang hen 2.JPG
Đỗ Hoàng Hên không giấu được hạnh phúc tại Lễ trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam được tổ chức tại Sở Tư pháp TP Hà Nội sáng 17/10.
do hoang hen 1.JPG
Trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên hát trôi chảy Quốc ca ở phần lễ chào cờ trước khi chính thức nhận Quyết định nhập tịch Việt Nam. 
do hoang hen 7.JPG
“Tôi rất vui, tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho Hà Nội FC cũng như bóng đá Việt Nam", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
do hoang hen 3.JPG
Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp Hà Nội; Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; Liên đoàn bóng đá Việt Nam, CLB bóng đá Hà Nội; cầu thủ Đỗ Hoàng Hên và người thân…
do hoang hen 4.JPG
Đỗ Hoàng Hên chính thức đủ điều kiện thi đấu tại LPBank V-League 2025/26 ngay từ vòng đấu thứ 7 khi Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 tối 18/10.
do hoang hen 6.JPG
Anh cùng vợ rất hạnh phúc trong Lễ nhận quốc tịch.
do hoang hen 5.JPG
Đỗ Hoàng Hên là một trong những ngoại binh hay nhất V-League những năm gần đây, với lối chơi kỹ thuật, tư duy hiện đại và khả năng tạo đột biến cao. 
do hoang hen 8.JPG
Nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lên tuyển Việt Nam, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên sẽ gia tăng sức mạnh cho "Những chiến binh sao vàng".

Ảnh: Hà Nội FC