Đỗ Hoàng Hên nhận quốc tịch, khao khát khoác áo tuyển Việt Nam
Sáng 17/10, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chính thức nhận quyết định nhập tịch Việt Nam, anh khao khát được cống hiến cho Hà Nội FC và khoác áo ĐTQG trong tương lai.
Ảnh: Hà Nội FC
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 7 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
HLV Kim Sang Sik khả năng có kế hoạch sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch trong trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia vào tháng 3/2026, vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Công Phượng nhiều khả năng chưa thể thi đấu khi Đồng Nai làm khách trên sân của Long An tại vòng 4 giải hạng Nhất 2025/26.