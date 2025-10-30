G4csCguW8AAIn B.jpg
Liverpool ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
G4dHrQ1WUAA9P9U.jpg
Thế nên, đội chủ nhà không thể tạo được sự áp đảo trước đối thủ thành London
G4dKhMcWgAAPUtv.jpg
Phút 41, Ismaila Sarr kết thúc chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Palace
G4dKhL_W0AAkWZg.jpg
Màn ăn mừng của tiền đạo đội khách
G4dIMrhW4AELMO9.jpg
Đến phút cuối cùng hiệp một, lại là Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt
G4dIygNWMAAN96L.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Crystal Palace
G4dXIsDWoAA_hzI.jpg
Sang hiệp hai, Chiesa và đồng đội cố gắng vùng lên nhưng lực bất tòng tâm
G4dWlb4a8AUwknI.jpg
Cuối trận, Yeremi Pino ấn định chiến thắng 3-0 cho Crystal Palace
G4dYhakWIAACcoT.jpeg
Đội khách đánh sập Anfield
G4dXfwxWAAA Bl9.jpeg
Chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Crystal Palace trước Liverpool ở mùa giải này
G4dXQXMXYAANZMj.jpeg
Thầy trò Arne Slot tiếp tục nối dài chuỗi trận vọng, thua 6/7 trận gần nhất

Nguồn ảnh: 433, CPC, LFC, BR Football, Prime, OneFootball

