Tay vợt người Nga Daniil Medvedev đã “bất chiến tự nhiên thành” tấm vé vào vòng 3 Paris Masters 2025 sau khi đối thủ Grigor Dimitrov bất ngờ xin rút lui vì lý do sức khỏe.
Nguồn ảnh: 433, CPC, LFC, BR Football, Prime, OneFootball
Napoli muốn thử thách quyết tâm của MU bằng động thái chiêu mộ Kobbie Mainoo ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.
Barca ra lệnh cấm Lamine Yamal, được dàn sao tán thành sau những ồn ào sao trẻ 18 tuổi gây ra xung quanh trận Siêu kinh điển, thua 1-2 Real Madrid.
Barca thua 3 trong 5 trận gần nhất, gồm Siêu kinh điển, với nguyên nhân được chỉ ra: Hansi Flick và CLB khó khăn trong việc quản lý Lamine Yamal.
Ngôi sao Real Madrid, Jude Bellingham khuyên em trai – tiền vệ Jobe Bellingham ở lại Borussia Dortmund, đừng nghĩ tới việc gia nhập MU vào tháng 1/2026.