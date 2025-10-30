PSG hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp một trước Lorient khi liên tục dồn ép và kiểm soát bóng vượt trội.

Tuy nhiên, sự kém duyên của các ngôi sao trên hàng công khiến đoàn quân của HLV Luis Enrique không thể tận dụng hàng loạt cơ hội ngon ăn để mở tỷ số, dù nhiều lần đặt khung thành Lorient vào tình trạng báo động.

Sau giờ nghỉ, thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ. Phút 50, Nuno Mendes băng xuống dũng mãnh đón đường tạt từ cánh trái, thực hiện cú đánh đầu cận thành.

Dù pha dứt điểm đầu tiên bị thủ môn Mvogo cản phá, hậu vệ người Bồ Đào Nha nhanh chóng đá bồi, đưa bóng tung lưới, mở tỷ số cho PSG.

Niềm vui của PSG đến chẳng tày gang - Ảnh: Ligue 1

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử chỉ kéo dài đúng một phút. Lorient bất ngờ có bàn gỡ hòa sau pha phản công sắc bén, khi Silva tận dụng sai lầm hàng thủ PSG để dứt điểm chính xác.

Những phút còn lại, PSG dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn thắng quyết định, song vấp phải lối chơi kiên cường của Lorient cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Mvogo.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp PSG giữ ngôi đầu Ligue 1 nhưng lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Monaco đúng 1 điểm, trong khi cũng chỉ hơn nhóm bám đuổi phía sau 2 điểm.

Ghi bàn:

Lorient: Silva 51'

PSG: Mendes 50'

Đội hình xuất phát:

Lorient: Mvogo, Silva, Talbi, Yongwa, Mvuka, Cadiou Abergel, Kouassi, Karim, Pagis, Bamba

PSG: Chevalier, Marquinhos, Zabarnyi, Beraldo, Mendes, Mayulu, Ndjantou, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Mbaye