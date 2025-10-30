Cologne gây bất ngờ lớn khi là đội mở tỷ số trong cuộc chạm trán Bayern Munich ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Phút 31, Ache tận dụng sai lầm của hàng thủ Bayern để ghi bàn, khiến khán đài sân RheinEnergie bùng nổ.

Kane có màn trình diễn chói sáng - Ảnh: FCBM

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút. Phút 36, tân binh Diaz nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Chưa đầy hai phút sau, Harry Kane tiếp tục thể hiện đẳng cấp với cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho “Hùm xám”.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong tay Bayern. Phút 64, Kimmich tung đường chuyền tinh tế để Kane hoàn tất cú đúp, củng cố thế dẫn trước.

Tiền đạo người Anh duy trì phong độ ghi bàn hủy diệt - Ảnh: FCBM

Đến phút 72, Diaz lại tỏa sáng với pha kiến tạo để Olise dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 4-1 cho "Hùm xám" xứ Bavaria trước Cologne.

Thắng lợi này giúp Bayern Munich chính thức giành vé vào vòng 3 Cúp Quốc gia Đức. Với cú đúp ấn tượng, Harry Kane tiếp tục chứng minh vì sao anh là trung phong nguy hiểm nhất châu Âu hiện nay.

Ghi bàn:

Cologne: Ache 31'

Bayern Munich: Diaz 36', Kane 38', 64', Olise 72'

Đội hình xuất phát:

Cologne: Zieler, Schmied, Krauss, Martel, Sebulonsen, Johannesson, Kaminski, Lund, Bulter, Ache, El Mala

Bayern Munich: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane