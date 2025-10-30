G4dFHQ9XoAAIuAv.jpg
Ngay phút thứ 5, Andrey Santos dứt điểm đầu vòng cấm mở tỷ số cho Chelsea
Màn ăn mừng của tài năng trẻ người Brazil
Sau đó, đến lượt George nhân đôi cách biệt
Trước khi hiệp một khép lại, Estevao xử lý kỹ thuật ghi bàn thứ 3
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Chelsea
Ngay sau giờ giải lao, Arokodare rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3
Tinh thần đội chủ nhà lên cao khi Wolfe xé lưới Chelsea lần thứ hai
Vừa trở lại sau chấn thương, Liam Delap bị truất quyền thi đấu do hành vi xấu chơi
Dến phút 89, Gittens lập công nâng tỷ số lên 4-2
Niềm vui của Gittens và đồng đội
Phút bù giờ, Wolfe rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4
Chelsea vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh sau màn rượt đuổi hấp dẫn
Kết quả bốc thăm vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh 2025/26

Nguồn ảnh: Chelsea Photos, CFC, OneFootball, WFC

