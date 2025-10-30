Cologne bất ngờ mở tỷ số trước Bayern Munich, nhưng phong độ chói sáng của Harry Kane giúp “Hùm xám” ngược dòng đầy thuyết phục 4-1 để đi tiếp ở Cúp quốc gia Đức.
PSG áp đảo Lorient suốt trận nhưng chỉ có kết quả hòa 1-1, khi hàng công phung phí cơ hội và thủ môn Mvogo chơi xuất sắc, khiến họ mong manh giữ ngôi đầu Ligue 1.
Kết quả bóng đá hôm nay 30/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Với đội hình ra sân nhiều xáo trộn, Liverpool chịu thất bại muối mặt 0-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, thuộc khuôn khổ vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
Các pha lập công của Nwaneri và Saka sau giờ giải lao đem về chiến thắng 2-0 cho Arsenal trước Brighton, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh.