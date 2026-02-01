Vì U23 Việt Nam

U23 Việt Nam vừa khép lại VCK U23 châu Á bằng một hành trình vượt kỳ vọng. Không chỉ là kết quả, mà quan trọng hơn, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã để lại dấu ấn rõ nét về chuyên môn bằng lối chơi chủ động, cường độ cao, giàu năng lượng, cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ khiến người hâm mộ thực sự hài lòng.

Chính thành công ấy vô tình tạo ra sức ép đối với HLV Kim Sang Sik khi quay trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam, bởi người hâm mộ không thể không đặt câu hỏi: vì sao với kinh nghiệm, đẳng cấp hơn lại chưa thể chơi thứ bóng đá thuyết phục như các đàn em.

U23 Việt Nam vừa có hành trình đầy cảm xúc ở sân chơi châu Á

Tuyển Việt Nam vẫn giành kết quả tích cực, nhưng phần lớn các trận đấu chưa mang lại cảm xúc. Những chiến thắng trước Nepal hay Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra theo cách tương đối nặng nề, thiếu tốc độ và sáng tạo… nên ít thuyết phục.

Sự đối lập ấy đẩy áp lực lên vai HLV Kim Sang Sik. Người hâm mộ không chỉ đòi hỏi chiến thắng, mà còn muốn thấy một diện mạo mới, một bản sắc rõ ràng hơn cho tuyển Việt Nam. Trận gặp Malaysia vì thế không đơn thuần kết quả, mà nằm ở câu hỏi: tuyển Việt Nam liệu có thể chơi khởi sắc hơn hay không?

Và cả vì... khủng hoảng thừa

Áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik còn đến từ tương lai rất gần. Bóng đá Việt Nam chuẩn bị đón thêm một loạt gương mặt mới, từ cầu thủ nhập tịch cho tới Việt kiều chất lượng như Hoàng Hên (Hendrio), Phi Long (Gustavo), Patrick Lê Giang… Nếu đúng kế hoạch, nhóm cầu thủ này có thể khoác áo tuyển Việt Nam, bổ sung đáng kể chiều sâu và trình độ cho ông thầy người Hàn Quốc.

Khi quay lại dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đối mặt với những thách thức từ kỳ vọng của CĐV

Khi lực lượng được nâng cấp, thật khó tìm ra lời giải thích hợp lý nếu tuyển Việt Nam không khởi sắc hoặc cho thấy màn thể hiện thuyết phục hơn. Và Malaysia, trong bối cảnh đó, trở thành phép thử hoàn hảo. Một đối thủ giàu thể lực, chơi trực diện, luôn gây khó chịu cho tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Nếu chỉ thắng bằng sự chắt chiu, hoặc tiếp tục trình diễn thứ bóng đá an toàn đến đơn điệu, áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ còn tăng cao, bất chấp kết quả.

Ngược lại, nếu tuyển Việt Nam chơi thuyết phục hơn, chủ động hơn và cho thấy sự cải thiện rõ rệt về ý tưởng chiến thuật, điều đó trở thànhbước đi quan trọng để ông Kim khẳng định vị thế.

Cùng U23 Việt Nam tạo nền cảm xúc, cho nên khi lực lượng ngày càng dày, HLV Kim Sang Sik đang đứng trước một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để định hình tương lai của tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới.