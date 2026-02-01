Đình Bắc nhận giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Tại VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc ghi 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Đây là lần đầu trong lịch sử một cầu thủ của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á làm được điều này.

Những đóng góp quan trọng của tiền đạo sinh năm 2004 góp phần giúp U23 Việt Nam đứng hạng Ba chung cuộc, sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu trong trận tranh HCĐ.

Đình Bắc là tâm điểm của trận đấu. Ảnh: AFC

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau khi về nước, đích thân trao tận tay danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trước thềm trận CAHN vs Ninh Bình, thuộc tại vòng 12 LPBank V-League, diễn ra trên sân Hàng Đẫy ngày 1/2. Đây là động lực để Đình Bắc tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho CLB cũng như đội tuyển. Trước mắt, anh cùng CAHN hướng tới chiến thắng trong trận tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà.

Khẳng định tham vọng vô địch

Trận CAHN vs Ninh Bình là tâm điểm của vòng 12 V-League. Hiện tại, Ninh Bình đang tạm dẫn đầu BXH với 27 điểm, hơn CAHN 1 điểm ở vị trí thứ 2, nhưng đội bóng ngành công an thi đấu kém 1 trận. Đội giành chiến thắng ở trận thư hùng này có được nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch tại V-League năm nay.

Ninh Bình đang dẫn đầu V-League.

Một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn và vô cùng căng thẳng. VPF cũng đã thuê 2 trọng tài ngoại người Malaysia điều hành, trong vai trò người cầm còi và phụ trách phòng VAR.

Xét về lực lượng, hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao. Nếu như CAHN có Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, dàn ngoại binh chất lượng và đặc biệt là Vua phá lưới U23 châu Á Nguyễn Đình Bắc, thì Ninh Bình cũng có Đặng Văn Lâm, Đức Chiến, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quốc Việt, Lê Phát... Ngoài ra còn các tân binh U23 Việt Nam vừa cập bến là Thái Sơn, Văn Thuận...

Đình Bắc sẽ toả sáng khi trở lại với V-League?

Cuộc đọ sức thực sự được người hâm mộ chờ đợi, không chỉ bởi chất lượng đội hình của CAHN và Ninh Bình, mà còn là sự khẳng định về tham vọng vô địch mùa này của hai đội.

Rất đáng tiếc ở trận này HLV Polking không thể trực tiếp chỉ đạo do nhận án phạt, tuy nhiên với lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh của đội bóng từng vô địch V-League, CAHN sẵn sàng cho một trận đấu đôi công với đối thủ.

Trận CAHN vs Ninh Bình lăn bóng vào lúc 19h15 ngày 1/2 trên SVĐ Hàng Đẫy.