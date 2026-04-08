Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik

Hiếm có năm nào bóng đá Việt Nam chứng kiến lịch thi đấu dày đặc và chất lượng như năm nay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt góp mặt tại vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup và cả FIFA ASEAN Cup, giải đấu mới dành cho các đội bóng trong khu vực.

Chuỗi giải đấu đỉnh cao này không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cơ hội vàng để thầy trò HLV Kim Sang Sik tích lũy kinh nghiệm, hướng đến mục tiêu xa hơn là VCK Asian Cup – sân chơi lớn nhất châu lục vào đầu năm sau.

HLV Kim Sang Sik sẽ đi vào lịch sử nếu giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup

Đặc biệt, với ASEAN Cup, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử. Nếu cùng tuyển Việt Nam bảo vệ được ngôi vô địch, HLV Kim Sang Sik sẽ làm được điều mà người đồng hương Park Hang Seo chưa thể chạm tới.

Cơ hội là có thật bởi lúc này không tính Indonesia, tuyển Việt Nam đang được coi số 1 trong khu vực sau khi bổ sung thêm hàng loạt cầu thủ Việt kiều, nhập tịch. Do đó chiến lược gia người Hàn Quốc không muốn bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình vào lịch sử

Nhưng cần tỉnh táo

Đương nhiên, đi cùng với cơ hội luôn là những thách thức không nhỏ. Tham vọng của HLV Kim Sang Sik dường như không chỉ dừng lại ở tuyển Việt Nam mà còn mở rộng sang cấp độ U23, đặc biệt là mục tiêu tại đấu trường Asiad.

Thông tin về việc có thể sử dụng nhiều cầu thủ đúng độ tuổi U23 thay vì nhóm U21 như kế hoạch ban đầu cho thấy HLV Kim Sang Sik đang muốn “ôm” nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tham vọng của HLV Kim Sang Sik là chính đáng, nhưng cần sự tỉnh táo cao nhất

Tham vọng là điều cần thiết với một HLV, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng vào một chu kỳ thành công mới, thậm chí nghĩ xa hơn đến tấm vé dự World Cup 2030.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ phân bổ nguồn lực và tính toán điểm rơi phong độ. Khi cùng lúc phải chinh chiến ở nhiều đấu trường, việc dàn trải lực lượng có thể khiến tuyển Việt Nam rơi vào trạng thái quá tải, thậm chí đánh mất phong độ ở những thời điểm then chốt.

Chính bởi vậy, HLV Kim Sang Sik cần có cái nhìn thấu đáo trong việc lựa chọn lực lượng, tránh tình trạng “vắt kiệt” các trụ cột. Không chỉ vậy, cũng cần xác định rõ đâu là mục tiêu ưu tiên.

Trong bối cảnh hiện tại, việc hướng đến thành tích tốt tại Asian Cup 2027 nên được xem là đích đến quan trọng nhất, thay vì cố gắng giành tối đa thành công ở mọi giải đấu.

Đôi khi, biết “buông” một mục tiêu không phải là thất bại, mà là sự tính toán chiến lược. Nếu quá tham vọng và thiếu tỉnh táo, tuyển Việt Nam có thể rơi vào vòng xoáy thành tích ngắn hạn mà quên mất mục tiêu dài hạn.

Ngược lại, nếu có kế hoạch hợp lý, biết chọn điểm rơi, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể đưa tuyển Việt Nam tiến xa một cách chắc chắn thay vì xoay quanh một chu kỳ với một nhóm cầu thủ trụ cột.