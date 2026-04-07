Trang Sofascore "chấm" Xuân Son và Hoàng Hên vào đội hình tiêu biểu lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài hai cầu thủ nhập tịch này, tuyển Việt Nam còn có một đại diện khác góp mặt là trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia, Xuân Son đóng góp công lớn với cú đúp. Anh được Sofascore chấm điểm 8,7. Đây là điểm số cao nhất của một cầu thủ tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận đấu này, dù Xuân Son vẫn chưa đạt cảm giác bóng tốt nhất, đặc biệt là những cú sút xa, nhưng anh thi đấu bằng sự nhiệt huyết và vẫn chứng tỏ được khả năng "sát thủ" của mình với 2 pha đánh đầu tung lưới Malaysia.

Xuân Son đang trở lại với thời đỉnh cao. Ảnh: S.N

Trong khi đó Hoàng Hên được HLV Kim Sang Sik bố trí đá tiền đạo lệch phải. Chiến lược gia người Hàn Quốc sau những thử nghiệm, khẳng định rằng đây chính là vị trí phù hợp nhất với cầu thủ sinh năm 1994.

Dù không ghi bàn, nhưng Hoàng Hên để lại dấu ấn với một kiến tạo, một cú dứt điểm cực đẹp mắt suýt thành bàn. Anh đóng vai trò tổ chức lối chơi ở tuyển Việt Nam. Dù mới có hai lần ra sân cho đội tuyển (trận giao hữu gặp Bangladesh và trận gặp Malaysia", ngôi sao của Hà Nội FC cho thấy sự thích nghi rất nhanh.

Đặc biệt, không chỉ để lại dấu ấn cá nhân, Hoàng Hên còn phối hợp cực ăn ý với Xuân Son. HLV Kim Sang Sik đánh giá đây là bộ đôi hiểu nhau nhất ở tuyển Việt Nam, hiểu tới từng bước chạy, cú sút.

Theo BLV Quang Huy, màn thể hiện của Xuân Son và Hoàng Hên ở trận thắng Malaysia là rất tuyệt vời, nhưng cả hai vẫn có thể chơi hay hơn nữa khi sát cánh cùng nhau ở tuyển Việt Nam. Có Hên, Son mới là phiên bản tốt nhất, và ngược lại.

Hoàng Hên khẳng định giá trị của mình. Ảnh: S.N

Thứ nhất, Xuân Son và Hoàng Hên từng là cặp bài trùng, "làm mưa, làm gió" trong màu áo Thép Xanh Nam Định. Thứ 2, cả hai đều là những cầu thủ nhập tích chất lượng hàng đầu Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Đặc biệt, Xuân Son và Hoàng Hên đều có thể làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, khi cả hai mới chỉ chơi với nhau 2 trận trong màu áo tuyển Việt Nam, tức là mới chỉ... "làm nóng". Với HLV Kim Sang Sik, kể từ trận thắng Malaysia, có lẽ ông sẽ dành sự tin tưởng tuyệt đối, trao cho bộ đôi cầu thủ nhập tịch suất chính thức và thậm chí là "bất khả xâm phạm" ở tuyển Việt Nam.

"Hai cầu thủ này vốn hiểu nhau từ cấp CLB, nên sự phối hợp là điều tự nhiên. Tôi tin rằng trong thời gian tới, đây là bộ đôi quan trọng nhất của tuyển Việt Nam", BLV Quang Huy nhấn mạnh.