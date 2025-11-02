Đội hình ra sân
Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van De Ven, Spence, Bentancur, Palhinha, Kudus, Bergvall, Sarr, Kolo Muani.
Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Gusto, Garnacho, Pedro.
Bàn thắng: Joao Pedro 35'
|Kết quả
|Vòng 10
|01/11/2025 22:00:00
|Brighton 3 - 0 Leeds
|01/11/2025 22:00:00
|Burnley 0 - 2 Arsenal
|01/11/2025 22:00:00
|Crystal Palace 2 - 0 Brentford
|01/11/2025 22:00:00
|Fulham 3 - 0 Wolves
|01/11/2025 22:00:00
|Nottingham Forest 2 - 2 Manchester United
|02/11/2025 00:30:00
|Tottenham 0 - 1 Chelsea
Kết thúc
90'+3
Joao Pedro làm hết những việc khó như qua người rồi kiến tạo cho Gittens ở vị trí cực kỳ thuận lợi. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ người Anh lại dứt điểm cẩu thả lên khán đài.
85'
Các cầu thủ Chelsea gây áp lực tầm cao quá tốt, khiến Tottenham không thể triển khai thế trận như ý muốn.
74'
Chelsea phản công ấn tượng, bóng được đẩy sang cho Pedro Neto quăng chân sút sấm sét không đánh bại được thủ thành Vicario.
68'
Đang cần bàn thắng nhưng các đợt triển khai của đội chủ nhà khá bế tắc.
60'
HLV Thomas Frank giờ mới tung Romero và Richarlison vào sân.
53'
Ngay đầu hiệp hai, Enzo Fernandez có hai cơ hội kết thúc nhưng đều không thành công.
Kết thúc hiệp 1
45'+5
Kudus cứa lòng chân trái chếch bên cánh phải nhưng thủ môn Sanchez xuất sắc đổ người cản phá.
42'
Malo Gusto căng ngang từ cánh phải cho Joao Pedro bắt volley sấm sét buộc Vicario phải đẩy qua xà.
35'
Bàn thắng (0-1, Joao Pedro): Sau tình huống pressing cướp bóng đầy nỗ lực của Caicedo, bóng được trao cho Joao Pedro ở tư thế thuận lợi kết thúc tung mành lưới Tottenham, khai thông bế tắc trận đấu.
31'
Joao Pedro bất ngờ có cơ hội ngon ăn trước cầu môn Spurs. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng không thắng được thủ môn Vicario.
28'
Hai đội tạo ra thế trận cân bằng, chưa có nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt được ghi nhận.
19'
Garnacho có cơ hội quăng chân trong vòng cấm nhưng chưa đủ độ khó để khuất phục Vicario.
11'
Chelsea đang tân công mượt mà hơn trong bối cảnh Tottenham rất tích cực pressing.
5'
Bergvall sớm phải rời sân vì bị choáng, nhường chỗ cho Xavi Simons.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
0h
23h
22h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Bissouma, Davies, Dragusin, Kulusevski, Maddison, Solanke, Takai, Udogie chấn thương. Romero chưa chắc ra sân.
Chelsea: Badiashile, Colwill, Essugo, Palmer chấn thương.