Bước vào trận đấu với Aston Villa, Liverpool chịu sức ép cực lớn sau 4 thất bại liên tiếp tại Premier League. Trong khi đó, đối thủ lại thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng, khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp buộc phải nhập cuộc thận trọng nhưng quyết tâm.

Ngay từ phút thứ 5, khung thành Liverpool đã chao đảo khi cú sút của Morgan Rogers bên phía Villa dội trúng cột dọc. Những phút tiếp theo, hai đội chơi đôi công hấp dẫn, liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Salah và Gravenberch giúp Liverpool chặn đà khủng hoảng - Ảnh: LFC

Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ của hiệp 1, bàn thắng mới đến trong một tình huống đầy bất ngờ - thủ môn Emiliano Martinez chuyền hỏng, để Mohamed Salah dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Liverpool.

Bước sang hiệp 2, đội chủ sân Anfield thi đấu thoải mái hơn và nhanh chóng nhân đôi cách biệt ở phút 58. Ryan Gravenberch tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân Pau Torres đổi hướng khiến Martinez bó tay.

Dù Aston Villa dâng cao tìm bàn gỡ, họ gần như không tạo được cơ hội rõ rệt nào. Hàng thủ Liverpool thi đấu kỷ luật, giúp đội bóng giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 10 trận liên tiếp.

Chiến thắng 2-0 không chỉ chấm dứt chuỗi khủng hoảng của Liverpool mà còn mở ra hy vọng cho một hành trình hồi sinh mạnh mẽ.

Bàn thắng: Salah (45'+1), Gravenberch (58')

Đội hình thi đấu

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Ekitike, Gakpo (Wirtz 77')

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Mings 74'), Digne (Maatsen 75'), Kamara, Onana, McGinn (Barkley 59'), Guessand (Malen 59'), Rogers, Watkins (Sancho 75')