Bàn thắng (2-1, Savona): Vẫn từ một pha tạt vào bên cánh phải, hậu vệ MU phá bóng không dứt khoát để Savona chớp thời cơ kết thúc cận thành ghi bàn thứ 2 cho Forest.

Savona lập công cho Forest - Ảnh: P.L