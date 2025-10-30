Liam Delap trở lại sau 10 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi đã bị đuổi khỏi sân chỉ 26 phút sau khi vào thay người ở hiệp hai.

Delap nhận hai tấm thẻ vàng liên tiếp với lỗi hành vi đẩy Yerson Mosquera và lao vào gây hấn trung vệ Emmanuel Agbadou của Wolves.

Delap phản ứng trả đũa đối phương dẫn đến thẻ đỏ lúc cuối trận - Ảnh: BR Football

Điều đó đồng nghĩa, Delap sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách đến sân Tottenham tại vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Khi được hỏi về tấm thẻ đỏ của cậu học trò, HLV Maresca phản ứng gay gắt: "Delap xứng đáng bị đuổi khỏi sân. Cậu ta mắc lỗi thật ngu ngốc."

Nhà cầm quân người Italia nói thêm: "Chelsea có thể tránh được cả 3 bàn thua. Chắc chắn hôm nay chúng tôi đã nhận một thẻ đỏ rất ngu ngốc và hoàn toàn không cần thiết.

Sau thẻ vàng đầu tiên, tôi đã nói với Delap 4, 5 lần rằng hãy giữ bình tĩnh. Nhưng Liam là cầu thủ mà khi vào sân có lẽ chỉ biết chơi vì bản thân mình. Cậu ta chẳng thèm lắng nghe những người xung quanh."

HLV Maresca bức xúc với Delap khi học trò bị đuổi khỏi sân - Ảnh: Chelsea Photos

Đây là tấm thẻ đỏ thứ 6 mà các cầu thủ Chelsea phải nhận trong 9 trận, bao gồm cả việc Enzo Maresca bị truất quyền chỉ đạo do hành vi ăn mừng cuối trận thắng Liverpool.

HLV The Blues tiếp tục bày tỏ: "Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho những thẻ đỏ trong trận gặp Brighton (Chalobah) và MU (Robert Sanchez). Nhưng thẻ đỏ trận gặp Nottingham Forest và Wolves hôm nay đều tránh được.

Thật xấu hổ vì Delap lĩnh đến 2 thẻ vàng chỉ trong chưa đầy 10 phút. Điều đó chẳng tốt cho đội bóng chút nào."