G4sHe8AW8AAW2mH.jpg
Chelsea giành chiến thắng quan trọng - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van De Ven, Spence, Bentancur, Palhinha, Kudus, Bergvall, Sarr, Kolo Muani.

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Gusto, Garnacho, Pedro.

Bàn thắng: Joao Pedro 35'

02/11/2025 | 02:40

Kết thúc

G4sWnc7XQAAMPzp.jpeg
Chelsea giành 3 điểm quý giá - Ảnh: 433
02/11/2025 | 02:26

90'+3

Joao Pedro làm hết những việc khó như qua người rồi kiến tạo cho Gittens ở vị trí cực kỳ thuận lợi. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ người Anh lại dứt điểm cẩu thả lên khán đài.

02/11/2025 | 02:22

85'

Các cầu thủ Chelsea gây áp lực tầm cao quá tốt, khiến Tottenham không thể triển khai thế trận như ý muốn.

02/11/2025 | 02:08

74'

Chelsea phản công ấn tượng, bóng được đẩy sang cho Pedro Neto quăng chân sút sấm sét không đánh bại được thủ thành Vicario.

02/11/2025 | 02:03

68'

Đang cần bàn thắng nhưng các đợt triển khai của đội chủ nhà khá bế tắc.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 01T185033Z_2123238202_UP1ELB11GC8VE_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT CHE.jpg
Hai đội thi đấu quyết liệt - Ảnh: P.L
02/11/2025 | 01:55

60'

HLV Thomas Frank giờ mới tung Romero và Richarlison vào sân.

02/11/2025 | 01:46

53'

Ngay đầu hiệp hai, Enzo Fernandez có hai cơ hội kết thúc nhưng đều không thành công.

02/11/2025 | 01:23

Kết thúc hiệp 1

G4sGOF2WAAAntaf.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
02/11/2025 | 01:22

45'+5

Kudus cứa lòng chân trái chếch bên cánh phải nhưng thủ môn Sanchez xuất sắc đổ người cản phá.

02/11/2025 | 01:14

42'

Malo Gusto căng ngang từ cánh phải cho Joao Pedro bắt volley sấm sét buộc Vicario phải đẩy qua xà.

02/11/2025 | 01:06

35'

Bàn thắng (0-1, Joao Pedro): Sau tình huống pressing cướp bóng đầy nỗ lực của Caicedo, bóng được trao cho Joao Pedro ở tư thế thuận lợi kết thúc tung mành lưới Tottenham, khai thông bế tắc trận đấu.

G4sEHihWkAAStxo.jpg
G4sEV1AWMAAK7Yg.jpg
Joao Pedro mở tỷ số cho Chelsea - Ảnh: Chelsea Photos
02/11/2025 | 01:02

31'

Joao Pedro bất ngờ có cơ hội ngon ăn trước cầu môn Spurs. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng không thắng được thủ môn Vicario.

02/11/2025 | 00:59

28'

Hai đội tạo ra thế trận cân bằng, chưa có nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt được ghi nhận.

02/11/2025 | 00:50

19'

Garnacho có cơ hội quăng chân trong vòng cấm nhưng chưa đủ độ khó để khuất phục Vicario.

02/11/2025 | 00:41

11'

Chelsea đang tân công mượt mà hơn trong bối cảnh Tottenham rất tích cực pressing.

resources_premierleague_pulselive_com 2244487070.jpg
Joao Pedro tranh bóng với Sarr - Ảnh: Premier League
02/11/2025 | 00:36

5'

Bergvall sớm phải rời sân vì bị choáng, nhường chỗ cho Xavi Simons.

02/11/2025 | 00:28

0h30

Trận đấu bắt đầu.

02/11/2025 | 00:14

0h

G4rp9HRXoAEq4kz.jpeg
Đội hình ra sân Tottenham
G4rpMspWcAAnkVP.jpeg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
01/11/2025 | 10:51

23h

G4m5hqVXUAAfPJk.jpg
G4nRnFYWUAAbCKc.jpg
Cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: Chelsea Photos
01/11/2025 | 10:50

22h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Bissouma, Davies, Dragusin, Kulusevski, Maddison, Solanke, Takai, Udogie chấn thương. Romero chưa chắc ra sân.

Chelsea: Badiashile, Colwill, Essugo, Palmer chấn thương. 

509c4e5c 9d95 4c7d a4d6 b8ff8f8ce66f_hero block 34 en.jpg
Derby London hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
