Highlights U17 Việt Nam 14-0 U17 QĐ Bắc Mariana:
Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, đội bóng của HLV Cristiano Roland sớm tràn lên tấn công và sớm mở tỷ số chỉ sau 32 giây nhờ pha dứt điểm kỹ thuật của Mạnh Quân.
Từ đó, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà khi liên tục tạo sức ép và khiến đối thủ chỉ biết co cụm chống đỡ.
Sự chênh lệch quá lớn về trình độ khiến U17 Bắc Mariana gần như không có cơ hội lên bóng, trong khi U17 Việt Nam liên tiếp ghi bàn. Hàng loạt cầu thủ như Mạnh Quân, Văn Dương, Nguyễn Lực, Minh Thủy, Hoàng Việt hay Đại Nhân thay nhau ghi bàn.
Sang hiệp hai, dù HLV Roland xoay tua lực lượng, thế trận một chiều vẫn được duy trì và khép lại bằng chiến thắng với tỷ số 14-0. Kết quả này giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số vượt trội.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Mạnh Quân (1', 16'), Văn Dương (21', 24'), Nguyễn Lực (33'), Minh Thủy (35'), Hoàng Việt (47'), Mạnh Cường (54'), Đình Vỹ (58'), Quý Vương (73'), Ngọc Sơn (74', 80', 90'+3), Đại Nhân (81')
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn (1), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (7), Nguyễn Minh Thủy (8), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Phạm Minh Cường (15), Trần Mạnh Quân (19), Lê Sỹ Bách (20).
U17 QĐ Bắc Mariana: David Xing (23), Jerz Navarro (5), Yutaka Kadokura (6), Chan Seo-yeom (10), Akoni Matsumoto (14), Landon Springer (15), Jayson Tagabuel (16), Arstin Tagabuel (17), Moshe Sikkel (20), Taiga Namai-Scoggins (21), Eamon Tang (22)
90'+3 - Kết thúc
Trần Ngọc Sơn hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình sau pha cú dứt điểm cận thành liên tiếp, ấn định chiến thắng 14-0 dành cho U17 Việt Nam. Kết quả này giúp thầy trò HLV Roland qua mặt U17 Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng C, với 6 điểm cùng hiệu số +20.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
84'
Suýt chút nữa U17 Việt Nam có bàn thắng thứ 14 nhưng tình huống điểm trong thế đối mặt của cầu thủ áo đỏ bị thủ môn U17 Quần đảo Bắc Mariana cản phá.
80'
Vẫn là Ngọc Sơn với pha đột phá rồi dứt điểm quyết đoán đem bàn thắng thứ 12. Chỉ một phút sau đến lượt Đại Nhân tự điền tên mình lên bảng tỷ số với pha xoay sở rồi dứt điểm trong vòng cấm.
74'
Chỉ trong vòng một phút, U17 Việt Nam ghi liền hai bàn nhờ các pha lập công của bộ đôi vào sân trong hiệp hai là Quý Vương và Ngọc Sơn.
66'
Nếu cách biệt 9 bàn được giữ nguyên đến hết trận, U17 Việt Nam sẽ vượt qua U17 Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng C.
58'
Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng thái nhanh của U17 Việt Nam, Đình Vỹ đón bóng từ chân đồng đội rồi dứt điểm chéo góc rất căng không cho thủ môn David Xing một cơ hội cản phá.
54'
Từ tình huống đá phạt góc của U17 Việt Nam, thủ môn U17 Quần đảo Bắc Mariana đấm bóng ra không tốt để Mạnh Cường chớp cơ hội dứt điểm nâng tỷ số lên 8-0.
47'
Đón đường chuyền dài của đồng đội, Hoàng Việt dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 7-0 cho U17 Việt Nam.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 6-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
35'
Sau pha phối hợp của U17 Việt Nam, Minh Thủy chớp cơ hội sút tung lưới U17 Quần đảo Bắc Mariana lần thứ 6.
33'
Pha phối hợp giữa hai cầu thủ của CLB U17 Hà Nội là Mạnh Quân và Nguyễn Lực để "nhạc trưởng" U17 Việt Nam ghi bàn thắng cho riêng mình.
31'
Đoàn quân của của HLV Cristiano Roland vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U17 Quần đảo Bắc Mariana.
24'
Vẫn là tiền vệ Nguyễn Lực với tình huống băng lên bên cánh phải rồi căng ngang để Văn Dương dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp cho riêng mình chỉ sau 3 phút.
21'
Nguyễn Lực thả bóng vào vòng cấm để Sỹ Bách phá bẫy việt vị băng xuống. Anh bị thủ môn David Xing phạm lỗi, trong tài lập tức thổi phạt đền cho đội bóng áo đỏ.
Trên chấm 11m, Văn Dương sút tung nóc lước U17 Quần đảo Bắc Mariana.
16'
Tiền vệ Nguyễn Lực tỉa khe thông minh để Mạnh Quân xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc làm tung nóc lưới U17 Quần đảo Bắc Mariana.
14'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U17 Việt Nam, lần này cú dứt điểm của Mạnh Quân đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.
6'
Sau bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, U17 Việt Nam duy trì sức ép liên tục lên khung thành của U17 Quần đảo Bắc Mariana. Xà ngang của đội bóng áo trắng vừa cứu thua từ pha đành đầu của cầu thủ U17 Việt Nam.
1'
Ngay ở đợt lên bóng đầu tiên, Mạnh Quân dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U17 Việt Nam ngay ở giây thứ 32 của trận đấu.
19h00
Trọng tài chính người Uzbekistan - Pustam Choriev thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h32
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
18h20
Ở trận đấu vừa kết thúc, U17 Malaysia đánh bại U17 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số tối thiểu, qua đó duy trì ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK U17 châu ở bảng C, tiếp tục đẩy áp lực sang cho U17 Việt Nam.
Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 QĐ Bắc Mariana
Nhận định trước trận
Không thể góp mặt tại VCK U17 World Cup 2025, U17 Việt Nam đang đặt quyết tâm cao ở hành trình mới và hướng tới tấm vé dự giải đấu thế giới trong năm sau.
Mục tiêu gần nhất của thầy trò HLV Cristian Roland là vượt qua vòng loại để tiến vào VCK U17 châu Á, nơi họ đang nắm nhiều lợi thế khi thi đấu trên sân nhà bảng C. Chiến thắng thuyết phục trước U17 Singapore ở lượt mở màn cho thấy năng lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội.
Trong khi đó, U17 Quần đảo Bắc Mariana vẫn thường bị xem là đội lót đường tại các kỳ vòng loại. Thất bại 0-13 trước U17 Malaysia ở trận ra quân tiếp tục phản ánh khoảng cách trình độ quá lớn.
Dù chưa từng đối đầu, nhưng với phong độ hiện tại, U17 Việt Nam được dự đoán sẽ áp đảo hoàn toàn và có thể tạo ra chiến thắng đậm. Khả năng trận đấu xuất hiện “mưa bàn thắng” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.