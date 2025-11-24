Highlights U17 Việt Nam 14-0 U17 QĐ Bắc Mariana:

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, đội bóng của HLV Cristiano Roland sớm tràn lên tấn công và sớm mở tỷ số chỉ sau 32 giây nhờ pha dứt điểm kỹ thuật của Mạnh Quân.

Từ đó, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà khi liên tục tạo sức ép và khiến đối thủ chỉ biết co cụm chống đỡ.

U17 Việt Nam áp đảo toàn diện U17 QĐ Bắc Mariana - Ảnh: Đức Anh

Sự chênh lệch quá lớn về trình độ khiến U17 Bắc Mariana gần như không có cơ hội lên bóng, trong khi U17 Việt Nam liên tiếp ghi bàn. Hàng loạt cầu thủ như Mạnh Quân, Văn Dương, Nguyễn Lực, Minh Thủy, Hoàng Việt hay Đại Nhân thay nhau ghi bàn.

Sang hiệp hai, dù HLV Roland xoay tua lực lượng, thế trận một chiều vẫn được duy trì và khép lại bằng chiến thắng với tỷ số 14-0. Kết quả này giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số vượt trội.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Mạnh Quân (1', 16'), Văn Dương (21', 24'), Nguyễn Lực (33'), Minh Thủy (35'), Hoàng Việt (47'), Mạnh Cường (54'), Đình Vỹ (58'), Quý Vương (73'), Ngọc Sơn (74', 80', 90'+3), Đại Nhân (81')

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn (1), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (7), Nguyễn Minh Thủy (8), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Phạm Minh Cường (15), Trần Mạnh Quân (19), Lê Sỹ Bách (20).

U17 QĐ Bắc Mariana: David Xing (23), Jerz Navarro (5), Yutaka Kadokura (6), Chan Seo-yeom (10), Akoni Matsumoto (14), Landon Springer (15), Jayson Tagabuel (16), Arstin Tagabuel (17), Moshe Sikkel (20), Taiga Namai-Scoggins (21), Eamon Tang (22)