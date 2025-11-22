U17 Malaysia giành chiến thắng 13-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana, tạm vượt U17 Việt Nam và khiến cuộc đua ngôi đầu bảng C căng thẳng ngay sau lượt trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026 - Bảng C
U17 Việt Nam ra quân tưng bừng tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng 6 bàn không gỡ trước U17 Singapore, tối ngày 22/11 trên sân PVF.
U17 Hồng Kông (TQ) mở màn ấn tượng tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 với chiến thắng 2-0 trước U17 Ma Cao (TQ).
Vòng loại U17 châu Á 2026 thay đổi thể thức thi đấu, mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong hành trình giành vé dự vòng chung kết.
Vòng loại U17 châu Á 2026 sử dụng thể thức hoàn toàn mới, mở ra cuộc cạnh tranh căng thẳng và đầy cơ hội cho các đội, đặc biệt là U17 Việt Nam.