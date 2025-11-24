U17 Malaysia giành chiến thắng 1-0 trước U17 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, qua đó nâng tổng điểm lên 6 và tạm thời tạo khoảng cách an toàn với U17 Việt Nam trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland ra sân gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều hiểu rõ tầm quan trọng khi đều là đối thủ trực tiếp trong mục tiêu giành vé tới vòng chung kết tại Saudi Arabia.

U17 Malaysia thắng nhọc U17 Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh: Asean Football

Sau màn ra quân ấn tượng - Malaysia thắng 13-0 trước U17 Bắc Mariana, còn Hong Kong vượt qua U17 Macau 2-0, cả hai đều nhập cuộc rất tập trung.

U17 Malaysia là đội chiếm ưu thế với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng hàng công của họ lại thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối. U17 Hong Kong chọn lối chơi chậm rãi, kỷ luật, ưu tiên sự an toàn nên hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, U17 Malaysia gia tăng nhịp độ. Đến phút 64, Iman Danish tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành U17 Hong Kong, dứt điểm chính xác mở tỷ số.

Những phút còn lại, U17 Hong Kong nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không tạo đủ áp lực, đành chấp nhận thất bại tối thiểu.

Ghi bàn: Iman Danish (65')

Đội hình thi đấu

U17 Malaysia: Aiman, Carrick, Iman Irfan, Hakeem, Haziq, Alif Ashraf, Muqri, Syazani, Hakim, Faiesal, Haikal

U17 Hong Kong (Trung Quốc): Tang Pui Chun, Laam Nigel, Contiero, Poon Wing Tei, Owain, Horace, Wong Yat Hin, Jay Marc, Ma Lok Sephrey, Tung Ki Lok Eden, Feng Zachary