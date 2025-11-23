Vòng loại U17 châu Á 2026 đã chính thức khởi tranh và các đại diện Đông Nam Á lập tức tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng những kết quả tưng bừng ngay lượt trận ra quân.

U17 Việt Nam ra quân tưng bừng tại Vòng loại U17 châu Á 2026 - Ảnh: SN

Tại bảng C, U17 Việt Nam mở màn hoàn hảo với chiến thắng 6-0 trước U17 Singapore. Đoàn quân HLV Cristiano Roland áp đảo hoàn toàn, ghi ba bàn trong mỗi hiệp và khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng.

Cùng bảng đấu, U17 Malaysia còn gây sốc hơn khi “hủy diệt” U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số không tưởng 13-0. Hai cú hat-trick cùng lối chơi tốc độ giúp Malaysia tạm vượt Việt Nam để dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số vượt trội.

U17 Malaysia gây ấn tượng mạnh nhất với chiến thắng 13-0 - Ảnh: VFF

Ở bảng B, U17 Lào cũng có màn ra quân ấn tượng khi thắng 8-0 trước U17 Guam, phô diễn khả năng tấn công mạnh mẽ và tinh thần quyết tâm của đội bóng trẻ xứ Triệu Voi.

Tại bảng G, U17 Myanmar vượt qua U17 Afghanistan 3-1 bằng lối chơi chặt chẽ và sắc bén ở những tình huống quyết định.

Kết quả lượt trận ra quân Vòng loại U17 châu Á 2026 - Ảnh: Asean football News

Trong khi đó, U17 Philippines để lại nhiều tiếc nuối. Dù chơi kiên cường và hai lần khiến U17 Iraq chao đảo, đội bóng trẻ vẫn thua sát nút 2-3, nhưng màn trình diễn giàu cảm xúc nhận về nhiều lời khen ngợi.

Lượt trận đầu tiên khép lại với dấu ấn đậm nét của Đông Nam Á - hứa hẹn một vòng loại đầy bùng nổ phía trước.

Highlights U17 Việt Nam 6-0 U17 Singapore:

