U17 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải U17 Đông Nam Á khi thắng U17 Malaysia với tỉ số đậm 4-0, tạo đà tâm lý tốt cho các trận tiếp theo.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A, U17 Việt Nam đối đầu với U17 Timor Leste - đội thua U17 Indonesia 0-4 ở trận ra quân. Dù dành sự tôn trọng với đối thủ, nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang rất tự tin giành chiến thắng, thậm chí là thắng đậm để có được hiệu số tốt nhất.

Ở trận thắng U17 Malaysia, U17 Việt Nam thể hiện màn trình diễn tốt. Các hậu vệ của U17 Việt Nam đảm bảo được sự an toàn cho khung thành đội nhà khi giữ cự ly hợp lý, bọc lót cho nhau, trong khi hàng công thi đấu hiệu quả.

Với trận đấu U17 Timor Leste, bên cạnh mục tiêu ghi thật nhiều bàn thắng, HLV Cristiano Roland cũng có thể cất giữ một số trụ cột nhằm dồn sức cho trận "chung kết" bảng A với Indonesia, vào ngày 19/4.

Rõ ràng mục tiêu của U17 Việt Nam là giành ngôi nhất bảng, vì thế trước trận gặp Indonesia toàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Dĩ nhiên, Quang Khôi cùng các đồng đội có sự tập trung cao nhất cho trận đấu với U17 Timor Leste. U17 Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức, sẽ đạt được điều mình cần là chiến thắng với tỉ số cách biệt.

