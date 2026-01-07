Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

07/01

18:30

U23 Nhật Bản vs U23 Syria

VTV5, TV360

07/01

18:30

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

VTV Cần Thơ, TV360

07/01

21:00

U23 Uzbekistan vs U23 Li Băng

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

07/01

23:30

U23 Qatar vs U23 UAE

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360