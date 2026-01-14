Video U23 Iraq mở tỷ số trên chấm 11m
Ghi bàn:
U23 Iraq: Amoori Faisal (63' pen)
U23 Australia: Dukuly (90'+3), Mac Allister (90'+7)
Đội hình ra sân:
U23 Iraq: Layth Sajid, Hameed Ali, Josef Al Iman, Adam Rasheed, Karrar Ali, Ali Mokhalad, Abdulrazzaq Qasim, Layth Mahmood, Hussein Fahem, Amoori Faisal, Aymen Luay
U23 Australia: Hall, Bovalina, Rawlins, Majekodunmi, Valadon, Dukuly, Alagich, Paull, Jovanovic, Pearman, Overy
KẾT THÚC
Trận đấu hạ màn với chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho U23 Australia cùng tấm vé vào vòng tứ kết, với ngôi nhất bảng D. Bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Trung Quốc bị U23 Thái Lan cầm hòa không bàn thắng, qua đó chạm trán U23 Uzbekistan ở vòng knock-out.
90'+7
U23 Australia nâng tỷ số lên 2-1
Sau pha ban bật ăn ý của U23 Australia, cầu thủ vào sân thay người Mac Allister dễ dàng dứt điểm vào lưới trống ấn định màn lội ngược dòng ngoạn mục của U23 Australia.
90'+3
Dukuly gỡ hòa 1-1 cho U23 Australia
Những nỗ lực của U23 Australia cuối cùng cũng được đền đáp. Dukuly đón quả treo bóng của đồng đội vào vòng cấm U23 Iraq để đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1.
90'
Hiệp hai có tới 9 phút bù giờ.
82'
Thời gian càng về cuối trận đồng nghĩa với việc cơ hội vào tứ kết của U23 Australia càng cạn dần.
78'
Trọng tài cho U23 Australia được hưởng phạt đền sau tình huống Dukuly bị ngã trong vòng cấm U23 Iraq. VAR lập tức vào cuộc xác định không có 11m cho đội bóng xứ chuột túi.
67'
Bị dẫn bàn, U23 Australia lập tức gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
Ở trận đấu cùng giờ, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc vẫn đang có tỷ số hòa 0-0.
63'
Amoori Faisal mở tỷ số cho U23 Iraq trên chấm 11m
Aymen Luay xâm nhập vòng cấm U23 Australia và bị thủ môn Hall, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Iraq. Trên chấm 11m, Amoori Faisal sút bóng rất căng khiến thủ môn Hall bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.
57'
Thêm một cú dứt điểm nữa của U23 Iraq, lần này Aymen Luay là người kết thúc từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn của U23 Australia phải trổ tài cứu thua.
52'
Cơ hội dành cho U23 Iraq, tiếc cho đội bóng Tây Á khi cú dứt điểm của Amoori Faisal đưa bóng đi hơi cao so với khung thành U23 Australia.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
42'
Tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của cầu thủ U23 Iraq, bên ngoài vòng cấm không làm khó thủ môn Hall bên phía đội bóng xứ chuột túi.
35'
Đội bóng Tây Á chưa có được pha bóng nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của U23 Australia.
27'
Một pha tổ chức tấn công có đường nét của U23 Australia, Overy là người dứt điểm bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành U23 Iraq.
20'
Phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khá nắng nóng của buổi chiều trên sân Prince Faisal bin Fahd nên hai đội chưa bung sức sớm.
12'
Vẫn chưa có pha bóng nào thật sự nguy hiểm được cầu thủ đôi bên tạo về phía khung thành của nhau.
5'
Tính chất quan trọng của trận đấu nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng, dù không giấu giếm mục tiêu giành trọn 3 điểm để thẳng tiến tứ kết.
18h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h23
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội xuất phát U23 Iraq vs U23 Australia
Nhận định trước trận
U23 Iraq được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch U23 châu Á 2026, song màn trình diễn của họ đến lúc này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.
Sau trận ra quân hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc, đội bóng Tây Á tiếp tục đánh rơi chiến thắng khi bị U23 Thái Lan cầm hòa ở lượt trận thứ hai.
Đáng nói, U23 Iraq đã dẫn bàn trong phần lớn thời gian nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối khiến họ phải trả giá. Sau hai lượt trận, Iraq mới có 2 điểm và tạm xếp thứ ba bảng đấu. Dù vậy, cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên nếu họ đánh bại U23 Australia ở lượt cuối.
Phía bên kia, U23 Australia cũng rơi vào tình thế buộc phải thắng. Sau khi đánh bại Thái Lan ngày ra quân, “chuột túi” bất ngờ để thua Trung Quốc dù kiểm soát thế trận vượt trội.
Kết quả này biến cuộc đối đầu với Iraq thành trận “sinh tử”, nơi chỉ chiến thắng mới giúp Australia chắc suất tứ kết, tránh phải chờ đợi kết quả ở trận đấu còn lại.
Thông tin lực lượng
Hai đội có trong tay đội hình tốt nhất.