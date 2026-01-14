Trận đấu hạ màn với chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho U23 Australia cùng tấm vé vào vòng tứ kết, với ngôi nhất bảng D. Bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Trung Quốc bị U23 Thái Lan cầm hòa không bàn thắng, qua đó chạm trán U23 Uzbekistan ở vòng knock-out.