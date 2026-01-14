Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE

Thời gian: 22h30 ngày 16/01/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City

Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5

Link xem tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/9887?ch= 9887&ev=842749&es=2&col=rcm_ live_now§=RECOMMEND&page= home

U23 UAE đã chính thức trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á sau khi hòa U23 Syria 1-1, qua đó giành ngôi nhì bảng B nhờ hiệu số tốt hơn.

Về thực lực, U23 UAE không quá vượt trội so với các đội vào knock-out, song họ sở hữu những cá nhân khỏe, nhanh và giàu sức đột biến.

U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE ở tứ kết - Ảnh: VFF

Đáng chú ý nhất là tiền đạo Junior Ndiaye, người mạnh trong các pha bứt tốc biên và che bóng. Bên cạnh đó, Al Menhali và Al Memari tạo thành tam tấu thiên về thể lực – tốc độ, sẵn sàng trừng phạt đối thủ nếu có khoảng trống.

Tuy nhiên, điểm yếu của UAE nằm ở hàng thủ. Khả năng triển khai bóng hạn chế, dễ chuyền hỏng khi bị pressing mạnh, đặc biệt ở cánh phải – khu vực từng bị khai thác trước Nhật Bản và Syria.

Đây có thể là “đất diễn” cho các mũi tấn công của U23 Việt Nam, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang Sik chơi kỷ luật và biết tận dụng tình huống cố định.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn