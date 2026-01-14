Sau trận hòa 1-1 U23 Syria, U23 UAE giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với tư cách nhì bảng B, trở thành đối thủ của U23 Việt Nam. HLV Marcelo Brulli của U23 UAE đánh giá rất cao đoàn quân của HLV Kim Sang Sik, đặc biệt ở trận thắng chủ nhà U23 Saudi Arabia.

"U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, bằng chứng là họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia. Tôi xem kỹ băng ghi hình trận đấu này này để nghiên cứu về điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam.

HLV Marcelo Brulli của U23 UAE đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam.

Họ có khả năng chuyển đổi trạng thái rất tốt và không cho đối thủ có nhiều không gian để triển khai thế trận cũng như tổ chức các đợt tấn công. Trận tứ kết rõ ràng là rất khó khăn với chúng tôi", HLV Marcelo Brulli dành những lời khen cho U23 Việt Nam.

"Tôi xem đầy đủ cả 3 trận của U23 Việt Nam tại vòng bảng, và tôi nhận thấy đây là một tập thể đoàn kết, gắn bó, đồng thời chưa phát hiện bất cứ điểm yếu nào trong lối chơi. Tuy nhiên đây chỉ là những đánh giá ban đầu.

Khi xác định U23 Việt Nam là đối thủ, tôi cùng các cộng sự sẽ xem xét kỹ càng hơn, phân tích băng hình để tìm ra những chi tiết có thể khai thác. Sau đó, chúng tôi lên phương án, tập luyện và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu", thuyền trưởng U23 UAE khẳng định.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam đá trận tứ kết U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 ngày 16/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn