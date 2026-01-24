22h ngày 24/1, sân Al-Faisal:

Trận chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản mang hai sắc thái hoàn toàn khác biệt, phản chiếu rõ nét giữa hai con đường phát triển bóng đá trẻ.

Một bên là U23 Nhật Bản, biểu tượng của tính hệ thống, chiều sâu và sự ổn định; bên kia là Trung Quốc, đội bóng phòng ngự kiên cường, đang viết nên câu chuyện lịch sử của riêng mình.

U23 Nhật Bản có tham vọng lập kỷ lục 3 lần vô địch U23 châu Á. Ảnh: AFC

U23 Trung Quốc bước vào trận chung kết đầu tiên trong lịch sử với nền tảng là kỷ luật chiến thuật và sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc không áp đảo thế trận, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Trong 5 trận đã đấu, thủ môn Li Hao đạt tỷ lệ cứu thua 100%. Đây là hiệu suất không xuất hiện trong 4 kỳ U23 châu Á trước đó, với các trường hợp có ít nhất 10 pha cản phá.

Thành công của U23 Trung Quốc tại Saudi Arabia không phải nhờ may mắn. Họ chấp nhận vị thế của mình, chọn lối đá thực dụng, cùng sức mạnh tinh thần, niềm tin và khả năng chịu đựng áp lực đáng nể.

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản tiến vào chung kết với vị thế của nhà ĐKVĐ. Đoàn quân của HLV Go Oiwa ghi tới 12 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, thể hiện sự cân bằng giữa kiểm soát, tốc độ và khả năng dứt điểm.

U23 Nhật Bản không chỉ mạnh ở cấu trúc đội hình mà còn ở chiều sâu nhân sự, với những cá nhân trẻ nhưng đã được rèn giũa trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp cao cấp.

U23 Trung Quốc có giải đấu lịch sử. Ảnh: AFC

Ryunosuke Sato là gương mặt tiêu biểu, khi đóng góp trực tiếp vào 5 bàn thắng, trở thành điểm nhấn trong hành trình bảo vệ ngôi vương. U23 Nhật Bản muốn lập kỷ lục 3 lần vô địch, và trở thành đội đầu tiên bảo vệ được cúp.

U23 Trung Quốc từng thua U23 Nhật Bản tại U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, HLV Antonio Puche gửi thông điệp cho các học trò rằng quá khứ không quyết định hiện tại.

Trong một trận chung kết, mọi kịch bản đều có thể xảy ra nếu đội bóng biết thích nghi và chiến đấu đến cùng.

U23 Nhật Bản không có ai quá tuổi 20, với mục tiêu dài hạn Olympic 2028. Với U23 Trung Quốc, hành trình này là dấu mốc lịch sử và giành lại niềm tin của một nền bóng đá bị hoài nghi.

Một trận đấu giữa tổ chức và cảm hứng, giữa sức mạnh hệ thống và ý chí vượt giới hạn. Chung kết U23 châu Á 2026 hứa hẹn diễn ra đầy kịch tính.

