Cú sốc U23 Trung Quốc

Chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào chung kết U23 châu Á, qua đó tạo nên một cột mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình hồi sinh niềm tin của bóng đá nước này.

Đó là chiến thắng của chiến thuật linh hoạt, tâm lý và trên hết là của một tập thể trẻ trung dám tin vào chính mình.

U23 Trung Quốc tạo nên bất ngờ lớn. Ảnh: AFC

Trước trận đấu, ít ai nghĩ U23 Trung Quốc có thể tạo ra thế trận áp đảo. U23 Việt Nam bước vào bán kết với chuỗi toàn thắng, lối chơi gắn kết và nền tảng thể lực tốt hơn.

Thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc công bố đội hình xuất phát, HLV Antonio Puche đã phát đi tín hiệu rằng ông không chấp nhận đi theo lối mòn.

U23 Trung Quốc có 6 sự thay đổi trong đội hình chính so với tứ kết, 4 trụ cột đá cả 4 trận trước đó bất ngờ ngồi dự bị. Đó là quyết định khiến dư luận choáng váng, đồng thời cũng gây bất ngờ cho ông Kim Sang Sik.

“Đối thủ đã có những điều chỉnh lớn ở đội hình xuất phát, còn chúng tôi thì không kịp thích nghi. Đó là trách nhiệm của tôi”, nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận.

Antonio Puche hiểu rằng sau 4 trận liên tiếp với cùng một cấu trúc chiến thuật, U23 Trung Quốc đã bị “bóc tách” gần như hoàn toàn. Thay đổi là bắt buộc, không chỉ để làm mới lối chơi, mà còn để giải bài toán thể lực khi các trụ cột đã phải cày ải suốt 120 phút ở tứ kết.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chọn cách tăng cường độ cứng tuyến giữa, đồng thời bổ sung sự linh hoạt trong di chuyển và kiểm soát bóng. Một bộ mặt mà họ chưa từng thể hiện ở Saudi Arabia.

Trong trận bán kết, U23 Trung Quốc thay đổi rất nhiều. Ảnh: AFC

Những điều chỉnh ấy nhanh chóng phát huy tác dụng. Trong hiệp 1, U23 Trung Quốc không co cụm phòng ngự như nhiều người nghĩ, mà chủ động cầm bóng, kiểm soát nhịp độ.

Lối chơi khác

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Bàn mở tỷ số từ một tình huống bóng bổng được chuẩn bị kỹ lưỡng đã phá vỡ hoàn toàn thế cân bằng. Trung vệ Peng Xiao là tác giả 2 bàn đầu tiên của U23 Trung Quốc tại giải.

Gần như ngay lập tức, pha xử lý cá nhân táo bạo và cú dứt điểm quyết đoán của Xiang Yuwang nâng tỷ số lên 2-0. U23 Việt Nam buộc phải dâng cao và thế trận nằm trọn trong tay U23 Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý là sau khi dẫn bàn, U23 Trung Quốc không hề lùi sâu phòng ngự một cách bị động.

Ngược lại, họ tiếp tục gây áp lực, duy trì cự ly đội hình hợp lý và sẵn sàng tung ra những đòn phản công sắc bén.

Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tiếp tục tạo ra khác biệt, với một bàn thắng bị VAR từ chối, cho thấy chiều sâu đội hình và sự chuẩn bị đồng đều – yếu tố mà bóng đá Trung Quốc thường bị hoài nghi.

Hệ thống phòng ngự 5-3-2 vẫn là nền móng của chiến thắng. Sự chắc chắn của hàng thủ, khả năng tranh chấp trên không vượt trội và phong độ ổn định của thủ môn giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới trận thứ 5 liên tiếp.

U23 Trung Quốc thi đấu hợp lý hơn. Ảnh: AFC

Chiến thắng này vượt qua giá trị một tấm vé vào chung kết U23 châu Á. Nó là lời khẳng định rằng bóng đá trẻ Trung Quốc đang trỗi dậy, với phương hướng đúng đắn và một HLV phù hợp.

Antonio Puche dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ông kiên nhẫn với triết lý rõ ràng, khi vài tháng trước vẫn còn bị chỉ trích vì cách dùng người.

Sau nhiều năm hoài nghi và thất vọng, U23 Trung Quốc đã mang lại cho người hâm mộ niềm tin bị mất.

Trước trận chung kết với U23 Nhật Bản, thách thức vẫn còn rất lớn. Nhưng dù kết quả ra sao, chiến thắng trước U23 Việt Nam đã đủ để được xem là một dấu mốc mới.

“Vào chung kết U23 châu Á là bất ngờ nhỏ với HLV Antonio Puche, nhưng là cú chấn động lớn của bóng đá Trung Quốc”, trang Sina viết.

U23 Trung Quốc và cá nhân ông Antonio Puche đang là bí ẩn lớn nhất tại U23 châu Á 2026.

