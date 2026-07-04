Video Emam Ashour đánh đầu mở tỷ số cho Ai Cập (nguồn: VTV)
Ai Cập làm nên lịch sử tại World Cup 2026 khi vượt qua Úc ở vòng 1/16 sau loạt luân lưu căng thẳng. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút, trước khi đại diện châu Phi thắng 4-2 trên chấm 11m.
Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Ai Cập khi Emam Ashour đánh đầu mở tỷ số từ pha đá phạt của Karim Hafez ở phút 13. Úc sau đó dâng cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 55, khi Mohamed Hany vô tình phản lưới nhà dưới áp lực của Harry Souttar.
Hai đội chơi giằng co trong thời gian còn lại. Salah tạo dấu ấn với đường treo bóng để Rami Rabia dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Patrick Beach cứu thua xuất sắc. Không có thêm bàn thắng trong hiệp phụ, trận đấu bước vào loạt luân lưu.
Tại đây, Salah cùng các đồng đội thực hiện thành công, giúp Ai Cập thắng 4-2 và lần đầu vào vòng 1/8 World Cup.
Ghi bàn:
Ai Cập: Emam Ashour (13')
Úc: Mohamed Hany (55', phản lưới)
Đội hình ra sân:
Úc (3-4-2-1): Patrick Beach (Mathew Ryan 119'), Alessandro Circati (3), Harry Souttar (19), Lucas Herrington (25), Jordan Bos (K. Trewin 45'), Aiden O'Neill (Okon-Engstler 90'), Jackson Irvine (22), Aziz Behich (16), Cristian Volpato (A. Hrustic 74'), Connor Metcalfe (A. Mabil 90'), Nestory Irankunda (M. Toure 74')
Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir (23), Mohamed Hany (3), Rami Rabia (5), Yasser Ibrahim (2), Karim Hafez (M. Trezeguet 80'), Hamdi Fathy (H. Abdelmaguid 67'), Marwan Attia (M. Saber 120'), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf (H. Hassan 67'), Omar Marmoush (H. Abdelkarim 105')
LUÂN LƯU
Lượt đá đầu tiên: Harry Souttar (Úc) đá vọt xà ngang 0-1 Mahmoud Saber (Ai Cập) đá thành công dù thủ môn Ryan đổ người đúng hướng.
Lượt đá thứ 2: Jackson Irvine (Úc) đá thành công 1-2 Rami Rabia (Ai Cập) đá thành công.
Lượt đá thứ 3: Awer Mabil (Úc) đá thành công 2-3 Mohamed Salah (Ai Cập) đá thành công.
Lượt đá thứ 4: Lucas Herrington (Úc) đá đập xà ngang ra ngoài 2-4 Hossam Abdelmaguid (Ai Cập) đá thành công, không cần đá loạt thứ 5.
Như vậy Ai Cập giành chiến thắng chung cuộc 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. Trong khi đó, Úc vẫn chưa thắng tại vòng knock-out World Cup.
120'+1
30 phút của hai hiệp phụ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm, hoà nhau 1-1 buộc hai đội phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu 11m cân não.
119'
HLV T. Popovic của ĐT Úc quyết định rút thủ môn Patrick Beach ra để tung thủ thành lão luyện Mathew Ryan, nhằm cho loạt luân lưu cân não.
112'
Ai Cập đang tổ chức ép sân liên tục khiến hàng thủ của Úc phải làm việc không ngừng nghỉ. Điều đó cho thấy đại diện châu Phi muốn giải quyết trận đấu trong 120 phút, không muốn định đoạt ở loạt luân lưu đầy may rủi.
108'
Vẫn đang làm một thế trận giằng co trên sân AT&T (Arlington, Texas).
105'
Hiệp phụ thứ nhất khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.
101'
Ai Cập là đội nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, tuy nhiên thể lực sa sút khiến cầu thủ đội bên không còn duy trì tốc độ cao trong những pha lên bóng.
93'
Omar Marmoush có pha làm tường tốt cho Mohamed Salah nhưng thủ quân Ai Cập lại dứt điểm bằng chân phải - không thuận, đưa bóng đi vọt xà ngang.
90'+5
Đến lượt trung vệ Harry Souttar cản phá cứu thua ngoạn mục cho Úc từ cú dứt điểm trong vòng cấm của Hassan. Hiệp hai khép lại với tỷ số hoà 1-1, hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua.
90'+4
Sau tình huống đá phạt góc của Ai Cập, Salah treo bóng vào vòng cấm để trung vệ Rami Rabia đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Patrick Beach đã cản phá xuất thần.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. Ai Cập đang tổ chức ép sân liên tục.
84'
Sau quãng thời gian để đối thủ lấn át, các cầu thủ Ai Cập nỗ lực vùng lên, gây sức ép ngược trở lại đối với Úc.
76'
Úc duy trì thế trận lấn lướt trước Ai Cập nhờ nền tảng thể lực sung mãn, đại diện châu Á kiểm soát tốt thế trận, thu hồi bóng nhanh sau khi để mất.
71'
Nhận được sự kỳ vọng lớn trước trận, tuy nhiên Salah lại thi đấu mờ nhạt, chân sút của Liverpool vẫn chưa có được pha dứt điểm nào kể từ đầu trận.
62'
Bàn gỡ giúp tinh thần của các cầu thủ Úc lên cao, "Socceroos" duy trì sức ép liên tục lên hàng thủ của Ai Cập.
55'
Mohamed Hany phản lưới nhà, Úc có bàn gỡ hoà 1-1
Từ tình huống cố định bên cánh trái của Úc, Aiden O'Neill treo bóng vào vòng cấm Ai Câp. Cầu thủ cao kều Harry Souttar tranh chấp khiến Mohamed Hany vô tình đánh đầu về lưới nhà.
52'
Úc nỗ lực gây sức ép, nhưng lối chơi của đại diện còn lại của bóng đá châu Á chưa chứa đựng nhiều tính sát thương.
46'
Omar Marmoush bỏ lỡ khó tin
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Ngay ở những giây đầu tiên, Ai Cập có cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt, tuy nhiên Omar Marmoush - ngôi sao của Man City đã đặt lòng đưa bóng đi chệch cột dọc.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Ai Cập.
45'
Càng về cuối hiệp một các cầu thủ Úc càng gia tăng sức ép, các cơ hội cũng xuất hiện nhiều hơn dành cho đại diện của AFC.
42'
Các cầu thủ áo vàng vẫn gặp bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Ai Cập.
36'
Sau tình huống ném biên mạnh của cầu thủ Úc vào vòng cấm Ai Cập, Aziz Behich từ tuyến hai băng lên dứt điểm, đưa bóng đi khá căng và chìm nhưng thủ môn Mostafa Shobeir vẫn làm chủ tình hình.
27'
Đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 đang miệt mài tìm kiếm cơ hội trước một Ai Cập kiểm soát tốt thế trận.
18'
Dính bàn thua từ khá sớm, "Socceroos" nhanh chóng tìm cách gia tăng sức ép để gây sức ép lên phần sân của đại diện Bắc Phi.
13'
Emam Ashour mở tỷ số cho Ai Cập
Xuất phát từ pha tổ chức đá phạt trực tiếp bên cánh trái, bóng sau đó được Hafez treo vào vòng cấm để Emam Ashour đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Ai Cập.
5'
Bóng đập xà ngang khung thành Ai Cập
Tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về Úc, với pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Cristian Volpato đưa bóng đập mép trên xà ngang khung thành Ai Cập.
01h00
Trọng tài chính người Uruguay - Gustavo Tejera thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
00h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
00h30
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
00h16
Úc gặp Ai Cập lúc 1h ngày 4/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân AT&T. Đây là trận đấu được đánh giá khá cân bằng, nơi sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định kết quả.
Úc vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng D sau khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0. Đội bóng của HLV Tony Popovic thể hiện lối chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và hạn chế rủi ro.
“Socceroos” nổi bật với khả năng tổ chức đội hình tốt, giữ cự ly hợp lý và tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng công của họ chưa thực sự sắc bén.
Trong khi đó, Ai Cập thi đấu ấn tượng hơn khi bất bại ở vòng bảng với 5 điểm. Họ hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan, Ai Cập chơi tốc độ, linh hoạt và giàu sức tấn công. Mohamed Salah vẫn là nhân tố chủ chốt, hỗ trợ bởi Trézéguet và Mostafa Mohamed.
Úc có thể gây khó khăn, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn về tấn công.
00h10
Phong độ & Lịch sử đối đầu Úc vs Ai Cập
Phong độ Úc: Trong 5 trận gần nhất, Úc thắng 1, hòa 2 và thua 2.
Phong độ Ai Cập: Trong 5 trận gần nhất, Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1.
Lịch sử đối đầu Úc vs Ai Cập: Hai đội mới gặp nhau 1 lần, ở trận giao hữu năm 2010, khi Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trước Úc.
00h00
Tình hình lực lượng:
Úc: Mathew Leckie và Jacob Italiano chấn thương.
Ai Cập: Lasheen bị treo giò; Fathy và Abdelmaguid chấn thương. Fatouh bỏ ngỏ khả năng ra sân.