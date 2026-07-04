Video Emam Ashour đánh đầu mở tỷ số cho Ai Cập (nguồn: VTV)

Ai Cập làm nên lịch sử tại World Cup 2026 khi vượt qua Úc ở vòng 1/16 sau loạt luân lưu căng thẳng. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút, trước khi đại diện châu Phi thắng 4-2 trên chấm 11m.

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Ai Cập khi Emam Ashour đánh đầu mở tỷ số từ pha đá phạt của Karim Hafez ở phút 13. Úc sau đó dâng cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 55, khi Mohamed Hany vô tình phản lưới nhà dưới áp lực của Harry Souttar.

Hai đội chơi giằng co trong thời gian còn lại. Salah tạo dấu ấn với đường treo bóng để Rami Rabia dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Patrick Beach cứu thua xuất sắc. Không có thêm bàn thắng trong hiệp phụ, trận đấu bước vào loạt luân lưu.

Tại đây, Salah cùng các đồng đội thực hiện thành công, giúp Ai Cập thắng 4-2 và lần đầu vào vòng 1/8 World Cup.

Ghi bàn:

Ai Cập: Emam Ashour (13')

Úc: Mohamed Hany (55', phản lưới)

Đội hình ra sân:

Úc (3-4-2-1): Patrick Beach (Mathew Ryan 119'), Alessandro Circati (3), Harry Souttar (19), Lucas Herrington (25), Jordan Bos (K. Trewin 45'), Aiden O'Neill (Okon-Engstler 90'), Jackson Irvine (22), Aziz Behich (16), Cristian Volpato (A. Hrustic 74'), Connor Metcalfe (A. Mabil 90'), Nestory Irankunda (M. Toure 74')

Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir (23), Mohamed Hany (3), Rami Rabia (5), Yasser Ibrahim (2), Karim Hafez (M. Trezeguet 80'), Hamdi Fathy (H. Abdelmaguid 67'), Marwan Attia (M. Saber 120'), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf (H. Hassan 67'), Omar Marmoush (H. Abdelkarim 105')