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Úc giành vé vòng 16 đội World Cup 2026 với vị trí nhì bảng D. Đội bóng của HLV Tony Popovic khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó thua chủ nhà Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0 ở lượt cuối. Với 4 điểm, “Socceroos” cho thấy lối chơi thực dụng, đề cao sự chắc chắn hơn là bùng nổ.

Úc vs Ai Cập

Điểm mạnh của Úc nằm ở khả năng tổ chức đội hình, giữ cự ly và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Họ không ghi nhiều bàn, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co, chờ thời cơ từ bóng cố định hoặc phản công.

Ai Cập lại mang đến cảm giác hưng phấn hơn. Đại diện châu Phi bất bại ở vòng bảng, hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1. Với 5 điểm, Ai Cập chỉ xếp sau Bỉ vì hiệu số.

Dưới thời HLV Hossam Hassan, Ai Cập chơi giàu năng lượng, pressing chủ động và có khả năng tạo sức ép tốt ở hai biên. Mohamed Salah vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, bên cạnh các vệ tinh như Trézéguet hay Mostafa Mohamed.

Úc có kỷ luật và bản lĩnh, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn về cảm hứng tấn công. Nếu Salah tận dụng tốt khoảng trống, đại diện châu Phi có thể giành vé đi tiếp. Dự đoán: Úc 0-2 Ai Cập.

Đội hình dự kiến Úc vs Ai Cập

Úc: Patrick Beach; Jordy Bos, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Daniel Arzani, Nestory Irankunda, Thomas Yengi.

Ai Cập: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Nabil Koka; Hamdi Fathi, Emam Ashour, Zizo; Trézéguet, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah.