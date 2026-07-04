Video bàn thắng Úc 1-1 Ai Cập - pen 2-4 (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Ai Cập: Emam Ashour (13')
Úc: Mohamed Hany (55', phản lưới)
Đội hình ra sân:
Úc (3-4-2-1): Patrick Beach (Mathew Ryan 119'), Alessandro Circati (3), Harry Souttar (19), Lucas Herrington (25), Jordan Bos (K. Trewin 45'), Aiden O'Neill (Okon-Engstler 90'), Jackson Irvine (22), Aziz Behich (16), Cristian Volpato (A. Hrustic 74'), Connor Metcalfe (A. Mabil 90'), Nestory Irankunda (M. Toure 74')
Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir (23), Mohamed Hany (3), Rami Rabia (5), Yasser Ibrahim (2), Karim Hafez (M. Trezeguet 80'), Hamdi Fathy (H. Abdelmaguid 67'), Marwan Attia (M. Saber 120'), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf (H. Hassan 67'), Omar Marmoush (H. Abdelkarim 105')
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