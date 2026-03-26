Một thế hệ xem World Cup qua ti vi

Cả một thế hệ người Italia – những ai khoảng 16 tuổi trở xuống – chưa từng được chứng kiến đội tuyển quốc gia của mình thi đấu tại một kỳ World Cup. Vì vậy, những gì sẽ diễn ra đêm nay ở Bergamo không chỉ là một trận đấu bóng đá (3h00 ngày 27/3).

Đó là nhu cầu, hơn cả cơ hội, để ít nhất được góp mặt ở giải đấu mà họ đã 4 lần vô địch. Chỉ có Brazil (5 lần) là đăng quang nhiều hơn Italia – và đó là một đẳng cấp đặc biệt.

Italia chịu nhiều áp lực sau hai kỳ World Cup vắng mặt. Ảnh: Azzurri

Trận đấu với Bắc Ireland sẽ là thời khắc “được ăn cả, ngã về không” đối với đội tuyển Thiên thanh. Đã 12 năm Italia không đặt chân lên sân cỏ World Cup, và bầu không khí trong nước đang pha trộn giữa hy vọng, lo lắng và cảm giác hồi hộp nghẹt thở.

Danh tiếng của bóng đá Italia đang bị đặt lên bàn cân trước nguy cơ thất bại cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Vòng play-off sẽ mang tính quyết định để các học trò của HLV Gennaro Gattuso – nhà VĐTG 2006 – có thể mở ra con đường đến Bắc Mỹ mùa hè này.

Trong tâm thế nín thở, Italia bước vào cuộc đếm ngược cho trận đấu tại Bergamo, miền Bắc đất nước. Nếu thua, “Azzurri” sẽ bị loại ngay lập tức – giống như những gì đã xảy ra ở World Cup 2018 tại Nga và 2022 tại Qatar.

Nhưng nếu vượt qua thử thách đầu tiên này, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Wales vs Bosnia vào thứ Ba.

Báo chí Italia phản ánh bầu không khí bình tĩnh mà Gattuso đang cố gắng truyền tải đến các cầu thủ.

“Chúng tôi chỉ cần nghĩ đến trận đấu. Không được nghĩ đến đối thủ tiếp theo là Bosnia hay Wales, cũng không nghĩ về quá khứ, 4 chức vô địch hay việc đã 12 năm không dự World Cup”, Gattuso phát biểu tại trung tâm Coverciano.

Các cầu thủ Italia tập ở Bergamo. Ảnh: Azzurri

Lựa chọn của Gattuso

Nhận thức rõ áp lực trong nước và sự xa cách lâu dài giữa người hâm mộ với đội tuyển Italia, Gattuso đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt.

Ông đích thân chọn sân Bergamo (hay tên khác Azzurri d’Italia) – có sức chứa khoảng 23.000 chỗ – thay vì San Siro. Ông thừa nhận lo ngại bầu không khí tại một sân lớn nếu đội chơi không tốt.

“Ở một sân 60.000 chỗ như San Siro, khán giả có thể bắt đầu la ó chỉ sau vài đường chuyền hỏng”, ông giải thích. “Tôi muốn tạo ra một bầu không khí thực sự cuồng nhiệt”.

Gattuso, hiện thân cho niềm hy vọng của đội bóng, nhấn mạnh niềm tin vào tập thể. “Tôi tin vào nhóm cầu thủ mà mình lựa chọn. Đây là tập thể xứng đáng được hưởng niềm vui vì tinh thần và sự gắn bó của họ.

Họ không phải những cầu thủ bình thường, đã giành danh hiệu, vô địch quốc gia, chơi các trận chung kết Champions League và từng đăng quang EURO”.

Một trong những vấn đề chuyên môn đáng lo ngại những ngày qua là việc tiền đạo Federico Chiesa hội quân rồi lại phải rời đi.

“Cậu ấy không đạt 100% thể trạng và muốn trở về nhà, đó là điều hợp lý”, Gattuso giải thích. “Chúng tôi đã cùng đưa ra quyết định, không cần phải ép buộc khi cầu thủ không cảm thấy ổn”.

Gattuso làm tất cả để đưa Italia trở lại World Cup. Ảnh: Azzurri

Kể từ khi thay Luciano Spalletti, Gattuso đã làm việc rất nhiều để xây dựng tinh thần tập thể và cảm giác thuộc về đội bóng. “Tôi cố gắng tạo mối liên kết với các cầu thủ. Đây là một tập thể khiến tôi rất hài lòng và hy vọng chúng tôi sẽ đạt mục tiêu”, cựu tiền vệ Milan lạc quan.

Theo Gattuso, chìa khóa nằm ở việc giữ cho đầu óc thư thả “Cần giảm áp lực cho các cầu thủ, giúp họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau”, nhưng đồng thời phải chấp nhận rằng “khó khăn có thể xuất hiện trong trận đấu”.

Điểm yếu của Italia, theo Gattuso, chính là khả năng xử lý những thời điểm khó khăn. “Một tình huống đơn lẻ không thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Sẽ có lúc khó khăn, nhưng chúng tôi phải biết cách kiểm soát nó”.

Gattuso xác nhận “khuyết điểm” của đội là “khả năng cảm nhận nguy hiểm chưa tốt”, và phương thuốc là “giữ sự tỉnh táo” cùng “tinh thần thi đấu cao độ” trong trận đấu với Bắc Ireland.

Rõ ràng, rất nhiều điều đang được đặt cược.