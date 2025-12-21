Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 17

20/12

19:30

Newcastle 2-2 Chelsea

K+ SPORT 1

20/12

22:00

Manchester City 3-0 West Ham

K+ SPORT 1

Bournemouth 1-1 Burnley

K+ACTION

Brighton 0-0 Sunderland

K+ SPORT 2

Wolverhampton 0-2 Brentford

K+LIFE

21/12

00:30

Tottenham 1-2 Liverpool

K+ SPORT 1

21/12

03:00

Everton 0-1 Arsenal

K+ SPORT 1

Leeds 4-1 Crystal Palace

K+ SPORT 2

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 17

20/12

20:00

Real Oviedo 0-0 Celta Vigo

SCTV 15

20/12

22:15

Levante 1-1 Real Sociedad

SCTV 15

21/12

00:30

Osasuna 3-0 Alaves

SCTV 15

21/12

03:00

Real Madrid 2-0 Sevilla

SCTV 22

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 16

21/12

00:00

Lazio 0-0 Cremonese

ON FOOTBALL

21/12

02:45

Juventus 2-1 Roma

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15

20/12

21:30

Augsburg 0-0 Werder Bremen

TV 360

Hamburg 1-1 E.Frankfurt

TV 360

Koln 0-1 Union Berlin

TV 360

Stuttgart 0-0 Hoffenheim

TV 360

Wolfsburg 3-4 Freiburg

TV 360

21/12

00:30

RB Leipzig 1-1 Leverkusen

TV 360

Futsal Nam Việt Nam thắng trận chia tay SEA Games 33
Thi đấu chủ động, kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội, tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Myanmar, khép lại hành trình SEA Games 33 bằng màn trình diễn thuyết phục.