Tiếp đón Sevilla trên sân nhà trước kỳ nghỉ đông, Real Madrid nhập cuộc với tốc độ cao. Ngay những phút đầu, hai đội đã tạo ra cơ hội rõ rệt, song Fran Garcia bên phía chủ nhà và Romero của Sevilla đều dứt điểm thiếu chính xác.

Sau quãng khởi đầu cởi mở, Real Madrid dần chiếm quyền kiểm soát. Đội chủ sân Bernabeu liên tục đẩy cao đội hình, pressing tầm cao và tạo sức ép lớn, nhưng sự nóng vội khiến nhiều pha kết thúc không đi trúng đích.

Jude Bellingham khai thông thế bế tắc cho Real Madrid - Ảnh: RMCF

Khi thế trận có phần bế tắc, Jude Bellingham lên tiếng đúng lúc. Tiền vệ người Anh chọn vị trí chuẩn xác và đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà trong hiệp một.

Hiệp đấu đầu tiên cũng chứng kiến sự căng thẳng gia tăng, khi trọng tài phải rút tới bốn thẻ vàng, trong đó Sevilla nhận ba thẻ. Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn.

Mbappe ghi bàn rồi ăn mừng kiểu "SIU" như đàn anh Ronaldo - Ảnh: RMCF

Sevilla đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng thủ thành Courtois liên tiếp tỏa sáng với ba pha cứu thua quan trọng. Ở chiều ngược lại, Vlachodimos cũng chơi xuất sắc, giúp đội khách đứng vững.

Bước ngoặt đến ở phút 68, khi Marcao nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng nguy hiểm, khiến Sevilla phải chơi thiếu người.

Dù rất nỗ lực, đội khách không thể lật ngược tình thế. Phút 85, Rodrygo mang về quả phạt đền và Mbappe lạnh lùng dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Mbappe cân bằng kỷ lục của thần tượng - Ảnh: La Liga

Tiền đạo người Pháp hiện đã chạm mốc 59 bàn thắng trong một năm dương lịch cho Real Madrid, qua đó san bằng thành tích mà Cristiano Ronaldo từng thiết lập trong màu áo Los Blancos.

Kỷ lục này được Ronaldo lập nên trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp tại sân Bernabeu và tồn tại suốt nhiều năm như một chuẩn mực gần như không thể chạm tới.

Ghi bàn: Bellingham 38', Mbappe 86' (phạt đền)

Thẻ đỏ: Marcao 68' (Sevilla)

Đội hình xuất phát

Real Madrid: Courtois, Garcia, Huijsen, Rudiger, Asencio, Bellingham, Tchouameni, Guler, Vinicius, Rodrygo, Mbappe

Sevilla: Vlachodimos, Sanchez, Carmona, Gudelj, Marcos, Suazo, Agoume, Sow, Mendy, Romero, Sanchez