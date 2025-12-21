Sau khi Man City dễ dàng đánh bại West Ham, áp lực lập tức được đặt lên vai Arsenal trong chuyến làm khách trên sân của Everton.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta nhập cuộc có phần căng cứng, gặp khó trong khoảng 15 phút đầu trước lối chơi quyết liệt của chủ nhà.

Gyokeres ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: Arsenal

Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra khác biệt từ chấm phạt đền. Phút 32, Viktor Gyokeres bị phạm lỗi sau tình huống O’Brien để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Viktor Gyokeres dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng này không chỉ giúp Arsenal giải tỏa áp lực mà còn chấm dứt chuỗi 5 trận tịt ngòi của tiền đạo người Thụy Điển. Đáng chú ý, đội trưởng Martin Odegaard chủ động nhường quyền đá penalty, trong bối cảnh Bukayo Saka cũng có mặt trên sân.

Có bàn dẫn trước, Arsenal thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt thế trận và không để Everton tung ra cú sút nào trong hiệp một.

"Pháo thủ" đòi lại ngôi đầu từ tay Man City - Ảnh: Arsenal

Sang hiệp hai, trận đấu nóng lên với hàng loạt tình huống gây tranh cãi. Everton đòi penalty sau pha va chạm giữa William Saliba và Barry, nhưng VAR xác định chưa đủ cơ sở thổi phạt.

Một tình huống khác, Barry ngã sau tác động của Martin Zubimendi ngay sát vòng cấm, tiếp tục khiến dư luận chia rẽ.

Trong thế trận giằng co, Arsenal vẫn có cơ hội kết liễu đối thủ khi Leandro Trossard và Zubimendi đưa bóng trúng cột dọc, còn Saka bị Tarkowski phá bóng ngay trên vạch vôi. Dù chỉ thắng 1-0, kết quả này đủ để Arsenal trở lại đỉnh bảng và chấm dứt chuỗi ba trận sân khách không thắng tại Ngoại hạng Anh.

Đội hình thi đấu Everton vs Arsenal

Everton: Pickford, O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, McNeil, Alcaraz, Grealish, Barry.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Trossard.