Arbeloa hạ gục Guardiola

Vào đêm trước khi Real Madrid vùi dập Man City 3-0 tại Bernabeu, Alvaro Arbeloa vẫn không biết về những gì Pep Guardiola có thể đang tính toán.

“Ông ấy luôn có sẵn bất ngờ. Dù bạn có nghiên cứu nhiều đến đâu, khi bước vào trận đấu kiểu này, bạn biết rằng Pep sẽ chuẩn bị điều gì đó khác biệt”, Arbeloa nói.

Real Madrid dồn bóng dài cho Valverde và Man City sụp đổ. Ảnh: EFE

Về phần mình, Guardiola công khai kế hoạch với phần kiêu ngạo: “Chúng tôi phải là chính mình, như trận thắng Newcastle, với điều định nghĩa chúng tôi: gây sức ép dữ dội để giành lại bóng, dồn đối thủ xuống thấp rồi tấn công họ liên tục, hết lần này đến lần khác”.

Trong khi cảnh giác, chính Arbeloa cũng âm thầm chuẩn bị một bất ngờ của riêng mình. Kế hoạch ấy lộ ra từ phút thứ 7.

Khi đó, Courtois thực hiện quả phát bóng lên đầu tiên trong trận. Anh đá dài về cánh phải, sang phần sân Man City, nơi Valverde bật lên đánh đầu đưa bóng vượt qua O’Reilly.

Ban đầu trông không có gì đặc biệt, chỉ như một lựa chọn bình thường. 10 phút sau, Courtois lại thực hiện cú đá từ khu vực của mình. Anh nhìn về Vinicius bên cánh trái, nhưng cuối cùng vẫn đưa bóng sang vị trí Valverde, và cầu thủ Uruguay một lần nữa thắng O’Reilly.

Ở quả phát bóng tiếp theo, Rudiger chuyền ngắn trước khi Courtois phất dài sang phía Valverde, vượt qua vạch giữa sân. Lần này Fede khống chế bóng vượt qua O’Reilly rồi lao thẳng vào vòng cấm.

Anh loại bỏ Donnarumma, người đang băng lên, với pha tự chuyền kiểu Johan Cruyff huyền thoại và đưa bóng vào lưới trống. Bàn thắng bắt đầu định đoạt lượt đi, và có lẽ cả cặp đấu.

Việc liên tục phất bóng như vậy không phải ngẫu nhiên. “Chúng tôi đã tập luyện khá nhiều điều đó”, Valverde thừa nhận.

Valverde chỉ ra vấn đề của Guardiola mà người ít kinh nghiệm huấn luyện như Arbeloa cũng bắt bài được: “City pressing một kèm một, và chúng tôi biết phía sau lưng họ sẽ có khoảng trống”.

Courtois xác nhận: “Chúng tôi đã tập một chút việc tìm khoảng trống phía sau hàng thủ của họ, vì họ phòng ngự rất cao. Giải pháp đã hoạt động rất tốt”.

Pep Guardiola hoàn toàn bất lực. Ảnh: EFE

Theo thống kê của Hudl Statsbomb, Courtois có 13 lần bắt đầu lại trận đấu từ các tình huống bóng chết. Trong 9 lần anh chọn phát bóng dài, tất cả đều hướng về cánh của Valverde. “Fede rất nhanh, rất khỏe, chơi đầu tốt, sút tốt. Cậu ấy rất toàn diện”, thủ môn người Bỉ giải thích.

Ác mộng của Man City

Kế hoạch của Arbeloa trở thành bất ngờ lớn hơn bất kỳ phương án nào của Guardiola. Sau khi nhìn lại thì mọi thứ có vẻ đơn giản hơn, dĩ nhiên. Nhưng sau 2 thất bại gần đây của Madrid tại La Liga (Osasuna và Getafe), ông này đã bắt đầu ám chỉ hướng đi đó.

“Chúng tôi thường có xu hướng tìm đến giải pháp tương đối dễ là Vinicius. Nhưng chúng tôi phải có khả năng tạo đột biến ở cả hai cánh”, Arbeloa phân tích.

Trước nữa, khi thua Osasuna, Arbeloa nói: “Chúng tôi dồn quá nhiều bóng sang cánh trái, điều đó là bình thường, nhưng cũng phải làm điều tương tự ở phía bên kia. Nếu không, đối thủ sẽ dễ dàng phòng ngự”.

Trên thực tế, đó cũng chính là mối lo của Guardiola. Sau trận, ông giải thích rằng bố trí Khusanov để kèm Vinicius, dường như là mối đe dọa lớn duy nhất khi Mbappe, Bellingham và Rodrygo vắng mặt.

Hệ quả, Valverde nổi lên như một tiền đạo cánh phải, hoàn toàn phá hủy Man City sau khi được Courtois “phóng” lên bằng những đường bóng dài.

Có hai thay đổi của thủ môn người Bỉ giúp kế hoạch thoát pressing và đánh sau lưng hàng thủ CLB Anh hoạt động hiệu quả.

Man City có nguy cơ sụp đổ theo hiệu ứng domino trong vòng một tuần tới đây. Ảnh: EFE

Mùa này, Courtois chơi dâng cao hơn bao giờ hết, nhờ công tác chiến thuật từ thời Xabi Alonso và HLV thủ môn Luis Llopis. Vị trí chuyền bóng trung bình của anh đã tăng từ 10,6 mét trước khung thành lên 13,4 mét – cao hơn 26%.

Courtois cũng cải thiện độ chính xác trong chuyền dài. Ví dụ, tại La Liga, anh đạt hiệu suất 51%, cao nhất kể từ khi khoác áo Real Madrid.

Arbeloa, trong lần đầu chỉ đạo một trận vòng 1/8 Champions League, đã giáng cái tát mạnh với Guardiola. Man City được cho là toàn diện hơn với Rodri và Marc Guehi bỗng mong manh như những đứa trẻ.

Cuối tuần này là West Ham thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh (3h00 ngày 15/3), lượt về với Real Madrid (3h00 ngày 18/3), rồi chung kết League Cup gặp Arsenal (23h30 ngày 22/3), nếu Pep không sửa kịp các vấn đề, trong một tuần Man City có thể thất bại ở cả 3 mặt trận.

Ở mặt trận còn lại là FA Cup, Man City đụng Liverpool. Pep Guardiola đang đối diện nguy cơ trắng tay mùa thứ hai liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp.