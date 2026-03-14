Bayern Munich bước vào trận đấu với Leverkusen trong bối cảnh đang nắm lợi thế lớn trên bảng xếp hạng Bundesliga. HLV Vincent Kompany gây bất ngờ khi xoay tua đội hình, để Harry Kane dự bị và trao cơ hội đá chính cho Nicolas Jackson cùng tài năng trẻ Lennart Karl.

Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng gặp khó khăn. Ngay phút thứ 6, Luis Diaz mắc sai lầm khi để mất bóng bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Aleix Garcia băng xuống dứt điểm đổi hướng, đánh bại thủ môn Ulreich và mở tỷ số cho Leverkusen.

Bayern thoát thua Leverkusen trong trận cầu tranh cãi - Ảnh: FCBM

Bayern Munich tưởng chừng đã gỡ hòa ở phút 26 sau pha bóng từ tình huống đá phạt, nhưng VAR xác định có lỗi chạm tay trước khi Jonathan Tah đưa bóng vào lưới. Khó khăn tiếp tục ập đến với đội khách khi Nicolas Jackson nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 42 vì pha vào bóng nguy hiểm với Terrier.

Dù chơi thiếu người, Bayern vẫn kiên trì tấn công. Phút 69, Michael Olise cướp bóng từ Andrich rồi chuyền dọn cỗ để Luis Diaz dứt điểm gỡ hòa 1-1, phần nào chuộc lại sai lầm trước đó.

Tuy nhiên, tiền đạo người Colombia sau đó lại khiến đội nhà gặp bất lợi khi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ ở phút 84. Chỉ còn 9 người trên sân, Bayern buộc phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép dữ dội của Leverkusen.

Dẫu vậy, đội bóng xứ Bavaria vẫn đứng vững trong những phút cuối để bảo toàn kết quả hòa 1-1 đầy kịch tính.

Ghi bàn

Leverkusen: Garcia 6'

Bayern Munich: Diaz 69'

Thẻ đỏ: Jackson 42', Diaz 84'

Đội hình xuất phát:

Leverkusen: Blaswich, Tapsoba, Andrich, Quansah, Poku, Garcia, Fernandez, Culbreath, Tillman, Terrier, Schick.

Bayern Munich: Ulreich, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Diaz, Karl, Olise, Jackson.