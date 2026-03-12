Real Madrid có trận đấu mãn nhãn tại Bernabeu, với cú hat-trick của Valverde mang lại lợi thế lớn cho thầy trò Arbeloa trong cuộc đua giành vé tứ kết Champions League, với Man City.

Haaland chỉ có 10 lần chạm bóng ở trận Man City 0-3 Real Madrid và được thay ra ở phút 82. Ảnh: Defensa

Ông Vua châu Âu thậm chí hạ nhanh gọn đoàn quân của Pep Guardiola ngay trong hiệp 1, với một cái tên duy nhất xuất hiện trên bảng điện tử: Valverde.

Ở lượt đi vòng 16 đội Cúp C1 diễn ra tại Bernabeu, Real Madrid đã hoàn toàn vô hiệu hóa Man City, khiến đối thủ hầu như không gây ra được mối đe dọa nào trên hàng công.

Haaland dù được Pep cho nghỉ ngơi ở trận đấu trước đó, như ‘tàng hình’ trên sân và được thay ra ở phút 82. Chân sút Na Uy tổng cộng chỉ có 10 lần chạm bóng, thậm chí còn chẳng thể tiếp cận khung thành của Thibaut Courtois.

Người được Arbeloa giao nhiệm vụ ‘chăm sóc’ chu đáo Haaland chính là trung vệ Rudiger và anh đã không mấy khó để vô hiệu hóa số 9 của Man City.

Theo Defensa, trong lúc đi vào đường hầm, Haaland đã gặp Rudiger và thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của Real Madrid. Học trò cưng của Pep được cho đã nói với ‘kẻ thắng’ – hậu vệ người Đức: “Real Madrid đã chơi áp đảo Man City. Các anh đã có một trận đấu quá hay…”.

Đây là lần thứ 2 trong chiến dịch Cúp C1 mùa này, Real Madrid đụng độ Man City. Trước đó, họ gặp nhau ở vòng bảng và đội của Pep thắng 2-1.

Lá thăm đưa đẩy cặp đôi duyên nợ đụng độ liên tiếp trong những năm gần đây. Mùa trước, gã khổng lồ La Liga thắng chung cuộc 6-3 (3-2 và 3-1) sau 2 lượt ở vòng play-off.