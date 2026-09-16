|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
|
15/09 13:30
|
U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines
|
VTV6
|
15/09 17:00
|
U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait
|
VTV6
|
15/09 17:30
|
U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc
|
VTV6
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
|
16/09 01:30
|
Peterborough 3-3 Barnsley (pen 7-6)
|
16/09 01:45
|West Ham 2-3 Fulham
|
16/09 02:00
|Ipswich 2-4 Arsenal
|
SCTV15
|Liverpool 3-1 Tottenham
|
SCTV22
|Reading 1-2 Brentford
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
|
16/09 00:00
|Vallecano 2-1 Espanyol
|
On Football, SCTV22
|
16/09 01:00
|Alaves 0-1 Valencia
|
On Sports News
|
16/09 02:30
|Elche 2-3 Real Madrid
|
On Football
|
COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
|
16/09 02:00
|
Fiorentina 3-0 Pisa
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
15/09 17:00
|
Daejeon 1-1 Kyoto Sanga
|Gamba Osaka 4-1 Công An Hà Nội
|Kashima Antlers 7-1 Newcastle Jets
|
Ratchaburi 4-6 Shanghai Port
|
15/09 19:15
|
Beijing Guoan 3-1 Pohang Steelers
|
Johor DT 1-1 Buriram
|
15/09 23:00
|Al Ain Abu Dhabi 4-0 Al Nassr
|
16/09 01:15
|
Al Hilal 2-1 Al Gharafa
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.