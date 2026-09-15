Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (14/9), chiến lược gia người Italia xác nhận, Richarlison sẽ không được triệu tập cho trận gặp Liverpool tại Carabao Cup.

Chân sút 29 tuổi bị loại khỏi danh sách 25 cầu thủ Tottenham đăng ký thi đấu tại Ngoại hạng Anh, sau khi đề đạt nguyện vọng ra đi vào tháng trước.

HLV De Zerbi công khai loại bỏ Richarlison - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, bất chấp việc Spurs chưa ghi được bàn thắng nào ở Premier League mùa này, De Zerbi vẫn kiên quyết đóng cánh cửa trở lại đối với cầu thủ từng là chân sút số một của Spurs mùa 2025/26.

"Về Richarlison, mọi người đều biết rõ. Không có gì thay đổi, dù là tại Carabao Cup hay Premier League. Tình hình vẫn như cũ" - HLV De Zerbi tuyên bố.

Richarlison từng đá chính trong thất bại nặng nề 0-3 của Tottenham trước Brentford vòng khai màn, trước lúc mâu thuẫn liên quan đến tương lai của anh bùng phát.

Trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách tại Anfield, De Zerbi không ngần ngại nhắc lại trận thua này khi được hỏi liệu sự nghiệp Richarlison tại Tottenham đã chấm dứt hay chưa.

"Tôi không biết. Đây không phải câu hỏi dành cho tôi. Dù sao, chúng tôi thua Brentford 0-3 lúc Richarlison thi đấu. Có lẽ các bạn đã quên nên tôi chỉ muốn nhắc lại" - nhà cầm quân người Italia mỉa mai.

"Richarlison sẽ không được thi đấu ngay cả khi cậu ấy đủ điều kiện ra sân. Kể cả tại Carabao Cup cũng không" - De Zerbi nhấn mạnh.

Phát biểu gay gắt này nhanh chóng nhận được phản ứng từ Richarlison. Fabrizio Romano đăng tải lời của De Zerbi trên mạng xã hội X, tiền đạo người Brazil để lại biểu tượng cảm xúc bật khóc trong phần bình luận.

Vài giờ sau cuộc họp báo, Richarlison tiếp tục đăng lên phần "story" Instagram ảnh chụp phát biểu xác nhận anh bị gạch tên khỏi trận đấu cúp, kèm câu hỏi "Tại sao?".

Tottenham từng tìm cách bán Richarlison ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Tuy nhiên, các thương vụ đưa anh tới Everton, Trabzonspor và Vasco da Gama đều đổ vỡ do không đạt được thỏa thuận về điều khoản cá nhân.