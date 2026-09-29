Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9 - Division 1

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

29/9

16:00

Bảng B

Philippines vs Pakistan

 FPT Play, TV360

29/9

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Thái Lan

 FPT Play, TV360

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