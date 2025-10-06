“Chúng tôi luôn tự hào về ông, cảm ơn vì tất cả, Max Allegri” – với tấm băng-rôn này, các CĐV Juventus chào đón Max Allegri, người trở lại Allianz Stadium trong vai trò HLV của AC Milan.

Allegri tiếp tục chọn cặp tiền đạo Santi Gimenez – Pulisic cho sơ đồ 3-5-2, với Luka Modric là trung tâm hàng tiền vệ và lối chơi của đội khách.

Pulisic đá hỏng phạt đền. Ảnh: Lega Serie A

Bên kia chiến tuyến, Igor Tudor – đồng đội cũ của Modric – gây bất ngờ khi để Jonathan David đá chính thay vì Dusan Vlahovic trong sơ đồ 3-4-2-1. Thủ lĩnh phòng ngự Bremer vắng mặt.

Hiệp một diễn ra chặt chẽ, không đội nào thực sự áp đảo. Nhịp độ trận đấu chậm và cơ hội khan hiếm. Juventus cố gắng tạo khác biệt ở phút 10 với pha phối hợp giữa Conceicao và Kalulu, rồi McKennie không thành công.

Milan có tiếng nói đáp trả. Sau khi Rabiot cướp bóng ở giữa sân, Pulisic bứt tốc 40 mét nhưng không thể tung cú sút quyết định.

Santi Gimenez cũng để lại dấu ấn trước giờ nghị, khi nỗ lực tìm bàn thắng đầu tiên của mình tại Serie A mùa này. Anh có pha phản công tốc độ, rê bóng từ phải vào trung lộ rồi dứt điểm, nhưng Di Gregorio cản phá.

Ít phút sau, Pavlovic chuyền bóng chuẩn xác cho Giménez đánh đầu, song bóng đi chệch khung thành.

Những phút cuối hiệp một, Milan chơi lấn lướt hơn, nhưng Juventus cũng bỏ lỡ một pha lên bóng đáng chú ý sau quả tạt từ cánh phải của Kalulu.

Modric tiếp tục nổi bật. Ảnh: Lega Serie A

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi nhiều. Milan bỏ lỡ cơ hội quý giá ở phút 52 khi Kelly phạm lỗi với Gimenez trong vòng cấm, nhưng Pulisic sút phạt đền chệch khung thành.

Với Modric cầm nhịp, Milan quyết tìm bàn thắng. Cơ hội rõ nhất của đội khách thuộc về Rafael Leao, khi Pulisic chuyền chính xác về cột xa, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha vụng về đệm bóng ra ngoài một cách khó tin.

Những điều chỉnh chiến thuật cuối cùng của hai HLV đều không mang lại khác biệt. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Juventus nối dài chuỗi 5 trận hòa liên tiếp trên cả Serie A (4) và Champions League,. Về phần mình, Milan mất ngôi đầu bảng sau một tuần nắm giữ.